Guardian: Британская олимпийская ассоциация потребовала «максимально жёстких» санкций против России

Британская олимпийская ассоциация (БОА) осталась недовольна решением Международного антидопингового агентства (WADA), которое позволяет россиянам выступать на Играх в Токио в нейтральном статусе. Представители организации призывают применить в отношении России самое суровое наказание и требуют «неопровержимых доказательств» того, что её спортсмены не используют запрещённые препараты, сообщает The Guardian.

Британская олимпийская ассоциация (БОА) призвала ввести «максимально жёсткие санкции» против России. Организация выступила с этим предложением после того, как Международное антидопинговое агентство (WADA) решило отстранить страну от Олимпиад и чемпионатов мира за «манипуляцию с данными о допинге», пишет The Guardian.

WADA согласилось допустить на международные соревнования представителей России, если они смогут подтвердить, что не принимают запрещённые препараты. Но БОА потребовала «неопровержимых доказательств» того, что на Игры в Токио поедут чистые спортсмены.

«Несмотря на предыдущие санкции, в том числе предусматривающие выступления спортсменов под нейтральным флагом в Пхёнчхане, Россия продолжала лишать чистых спортсменов по всему миру возможности соревноваться честно и какой-либо уверенности в системах, предназначенных для их защиты», — заявил глава атлетического комитета БОА Бен Хоус.

«Мы присоединяемся к призывам о введении более жёстких, надёжных и обязательных к исполнению санкций. Если наши спортсмены будут соревноваться со спортсменами из России под нейтральным флагом в Токио 2020, то для этого нужны неопровержимые доказательства того, что они чисты и не замешаны в каких-либо вещах, ставящих под сомнение или дискредитирующих олимпийское движение», — отметил чиновник.

Призыв поддержал и председатель БОА Хью Робертсон: «На протяжении трёх Олимпиад подряд вопрос системного применения допинга российскими спортсменами нависал как тёмное облако над всем олимпийским движением. Мы хотим, чтобы относительно России на Олимпийских играх в Токио в 2020 году были приняты максимально жёсткие санкции».

«Нас беспокоит то, что даже после санкций в Пхёнчхане Россия продолжила манипулировать данными, а вместе с ними и спортивными результатами. Они не продемонстрировали никакого раскаяния или уважения к олимпийскому движению и его атлетам», — добавил он.

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила в качестве альтернативы провести в России «свои Олимпийские игры». Её заявление отсылало к ранней советской эпохе, когда страна отказывалась участвовать в международных соревнованиях и взамен устраивала Спартакиады, поясняет издание.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что его подопечные не поедут в Токио, если их заставят выступать в нейтральном статусе. По его словам, спортсмены не хотят участвовать в Играх без своего гимна и флага.

Российское антидопинговое агентство официально примет решение о возможном оспаривании

санкций WADA 19 декабря. Но руководство страны, в том числе президент Владимир Путин, сигнализировало, что намерено передать дело в Спортивный арбитражный суд, отмечает The Guardian.