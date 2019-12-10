Reuters: глава USADA сомневается, что новое наказание изменит «вызывающее поведение» России

Четырёхлетнее отстранение России от крупных международных соревнований — «ещё один сокрушительный удар по чистым спортсменам». Такое мнение в интервью Reuters высказал глава Антидопингового агентства США (USADA). По его словам, каждый раз, когда против страны вводятся спортивные санкции, её поведение становится лишь ещё более смелым и «вопиющим».

Предыдущие наказания только «придали храбрости» России, и четырёхлетнее отстранение от международных соревнований не изменит её поведения. Такое мнение в интервью Reuters высказал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

Накануне Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило России участвовать в Олимпиадах и чемпионате мира по футболу. Исполком организации принял такое решение на основании выводов, что Москва «манипулировала» с лабораторными данными, которые могли бы помочь выявить применение запрещённых препаратов, напоминает издание.

По мнению Reuters, запрет стал «огромным ударом» по российской гордости. Президент Владимир Путин заявил, что его страна может воспользоваться правом и обжаловать решение WADA в течение трёх недель.

Решение WADA позволяет российским спортсменам, не потребляющим допинг, принимать индивидуальное участие в Играх в Токио без флага и гимна. И это — «ещё один сокрушительный удар для чистых спортсменов», считает Тайгарт.

«Их (россиян. — ИноТВ) поведение не изменилось. Оно становится лишь более уверенным и более вопиющим каждый раз, когда глобальное антидопинговое сообщество пытается ввести санкции», — заявил американский чиновник. «Встаёт вопрос, неужели мы спрячем голову в песок и притворимся, что это не происходило, и попытаемся перевернуть страницу?» — риторически спросил он.

Россия оказалась втянута в допинговый скандал после публикации доклада WADA в 2015 году, в котором говорилось о массовом применении допинга в российском спорте. Многие спортсмены были отстранены от последних двух Олимпиад, а саму страну лишили права использовать национальный флаг и гимн на Играх в Пхёнчхане.

По словам Тайгарта, Россия не восприняла всерьёз наказание за «величайшее мошенничество в олимпийской истории». «На зимних Играх 2018 года в Пхёнчхане мы поддерживали нейтральный процесс для спортсменов, но мы наблюдали, как он превратился в полный фарс и насмешку, когда российская делегация прибыла в полном составе. И мы знаем, что их поведение не изменилось», — добавил он.