Guardian: WADA проявило единодушие в самом жёстком наказании России

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно поддержал отстранение российских спортсменов от крупных соревнований на четыре года, сообщает The Guardian. По словам издания, это «самое жёсткое наказание», которое к настоящему моменту международная организация приняла в отношении России.

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно проголосовал за отстранение России от международных соревнований на четыре года за «допинговые нарушения». У страны есть 21 день, чтобы обжаловать это решение, в противном случае она лишится возможности участвовать в Олимпийских играх в Токио и чемпионате мира по футболу в Катаре, пишет The Guardian.

В то же время Россия, которая является одной из стран-хозяек Чемпионата Европы по футболу 2020 года, сможет принять в нём участие. Кроме того, отдельные российские спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, если они докажут, что не употребляют запрещённые препараты, отмечает издание.

Новое наказание было согласовано на специальном совещании WADA в штаб-квартире Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне. К настоящему моменту это «самая жёсткая мера» в отношении страны, которую обвиняют в организации допинговой программы и удалении важных лабораторных данных, подчёркивает The Guardian.

«Слишком долго российский допинг дискредитировал чистый спорт. России получила все возможности, чтобы привести дом в порядок и воссоединиться с глобальным антидопинговым сообществом во благо своих спортсменов и единства спорта, но вместо этого она предпочла продолжать занимать позицию обмана и отрицания», — заявил президент WADA Крейг Риди.

Доказательства «широко распространённого российского допинга» были впервые представлены WADA четыре года назад. В докладе агентства утверждалось, что власти страны «скрыли» не менее 643 позитивных проб. Это привело к отстранению 111 спортсменов от Игр 2016 года в Рио.

В прошлом году WADA приняло «спорное решение», восстановив Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) при условии, что оно предоставит результаты своей лаборатории. Впоследствии обнаружилось, что эти данные «были подделаны», и в итоге вновь зазвучали призывы наказать страну, напоминает The Guardian.