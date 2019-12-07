Telegraph: в Великобритании призвали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований

Комиссия Антидопингового агентства Великобритании призвала отстранить российских спортсменов от всех выступлений на мировом уровне, передаёт The Daily Telegraph. По словам представителей комиссии, сами российские атлеты «пали жертвами угнетающей допинговой системы» своей страны.
Комиссия Антидопингового агентства Великобритании (UKAD) призвала исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принять в отношении российских спортсменов «самые жёсткие санкции» вплоть до отстранения от чемпионата Европы по футболу, сообщает The Daily Telegraph.
На прошлой неделе комитет по соответствию WADA рекомендовал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх на четыре года, а также запретить стране принимать международные соревнования.
Тем не менее, в случае вынесения решения не в пользу России, отстранение не будет распространяться на чемпионат Европы по футболу, что не устраивает руководство британской антидопинговой комиссии.
В UKAD призвали ввести «полный запрет на участие российских атлетов во всех соревнованиях», объяснив это заинтересованностью в обеспечении благополучия спортсменов и честной игры.
«Из-за российского допингового скандала многие спортсмены из других стран не получили свои медали и потеряли возможность постоять на пьедестале почёта», — заявили в британской организации.
Кроме того, там сочли, что и сами российские спортсмены «пали жертвами угнетающей допинговой системы» своей страны. А также указали на то, что сотрудники российской национальной антидопинговой организации, виновные в мошенничестве, сохранили свои должности, в связи с чем представители России на международных соревнованиях всё ещё находятся под угрозой.
Ожидается, что решение по российскому вопросу исполком WADA примет уже в понедельник, 9 декабря. Как отмечает The Daily Telegraph, в случае если оно окажется не в пользу России, страна может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, за которым останется окончательное решение.
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