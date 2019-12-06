Der Spiegel: своей «закулисной политикой» глава МОК пытается смягчить санкции WADA против России

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах проводит сомнительную «закулисную политику», которая может привести к смягчению санкций WADA против России, сообщает Der Spiegel. В частности, он по личной инициативе проводит олимпийский саммит, чтобы обсудить манипуляцию с данными в московской антидопинговой лаборатории. На мероприятие он пригласил исключительно доверенных ему лиц, отмечает издание.

В понедельник Всемирное антидопинговое агентство WADA примет окончательное решение по поводу санкций в отношении России за манипуляцию с данными в московской антидопинговой лаборатории, сообщает Der Spiegel. В Международном олимпийском комитете (МОК) обязались ему следовать. Но глава организации Томас Бах поддерживает дружественные отношения с главой Кремля Владимиром Путиным. Для того чтобы выйти из сложной ситуации, ему понадобится выполнить непростой «эквилибристический трюк».

Если исполнительный комитет WADA прислушается к рекомендациям своей комиссии по соответствию, то Россия будет на четыре года отстранена от участия в международных соревнованиях, в том числе летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году и зимних Олимпийских играх 2022 года в Китае.

Не исключено, что руководство МОК русские тоже начали раздражать, ведь после всех расследований и разоблачений они продолжают вести себя так, как будто ничего не произошло. На прошлой неделе комитет в официальном заявлении осудил манипуляцию с данными в московской антидопинговой лаборатории и пригрозил санкциями. Но, если читать между строк, понимаешь, что речь идёт не о полной дисквалификации России. Штрафные меры коснутся не всех спортсменов, а только нескольких функционеров. Атлеты же смогут и дальше выступать под нейтральным флагом.

Не исключено, что МОК, представители которого занимают шесть из 12 мест в правлении WADA, могут повлиять на решение антидопингового агентства и смягчить его, пишет издание. К тому же в Международный олимпийский комитет должны прийти три новых человека, двоих из которых можно считать хорошими друзьями Путина. Это глава Национального олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита, который проводил тренировки по дзюдо вместе с главой Кремля, а также президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино. Два союзника Путина в МОК в такой напряжённой ситуации — это сигнал, считает издание.

В рекомендации комиссии по соответствию также говорится о необходимости запретить России проводить крупные спортивные мероприятия, продолжает Der Spiegel. После того как об этом стало известно широкой общественности, Бах отправился в швейцарский город Ньон, чтобы встретиться там с президентом UEFA Александером Чефериным. После этого Чеферин полетел в Санкт-Петербург и встретился с Путиным, чтобы заверить его, что чемпионату Европы — 2020 и финалу Лиги чемпионов — 2021 ничего не угрожает.



К тому же в 2021 году Екатеринбург примет международный саммит SportAccord. 6—7 декабря Бах собирается провести олимпийский саммит по поводу допингового скандала в России. Это была его личная инициатива. 23 человека, которых он пригласил, относятся к кругу преданных ему людей. Der Spiegel обвиняет главу МОК в том, что он проводит сомнительную «закулисную политику».