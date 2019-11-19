Guardian Оригинал

Guardian: России грозит отстранение от Олимпиады и чемпионата Европы по футболу 2020 года

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Комитет по соответствию WADA представит агентству рекомендацию по статусу Российского антидопингового агентства, сообщает The Guardian. Несмотря на то что содержание рекомендации остаётся неизвестным, издание полагает, что её существование говорит о невыполнении Россией обязательств для допуска к крупным международным соревнованиям.
Guardian: России грозит отстранение от Олимпиады и чемпионата Европы по футболу 2020 года
Reuters

Спортсменов из России могут отстранить от участия в Олимпийских играх и в чемпионате Европы по футболу, которые состоятся в 2020 году, пишет The Guardian. Подобное предположение было высказано, после того как стало известно, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) будет порекомендовано принять санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Издание отмечает, что комитет по соответствию WADA обнаружил несоответствия данных московской лаборатории в период с января 2012 года по август 2015 года с базой LIMS, имеющейся в распоряжении всемирного агентства. Кроме того, истёк последний срок, когда в РУСАДА могли объяснить подобные упущения.

«Комитет по соответствию представит официальную рекомендацию исполнительному комитету WADA под председательством Крэйга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года», — отметили в пресс-службе агентства.

Заседание исполкома для обсуждения рекомендации намечено на 9 декабря. В случае если там согласятся с выводами, Россию ждёт не только полный запрет на участие в крупных спортивных соревнованиях, но и потеря права принимать их на своей территории. Таким образом, Санкт-Петербург будет лишён статуса одного из мест проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Несмотря на то что WADA не планирует публиковать рекомендацию, её существование позволяет The Guardian предположить, что комитет по соответствию так и не получил от РУСАДА объяснений найденных несоответствий.

В случае принятия исполкомом решения не в пользу России подтвердить наказание должен будет Спортивный арбитражный суд, в который обратится страна. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Guardian Великобритания Европа
теги
WADA допинг Олимпийские игры Россия спорт чемпионат Европы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров