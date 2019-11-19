Guardian: России грозит отстранение от Олимпиады и чемпионата Европы по футболу 2020 года

Комитет по соответствию WADA представит агентству рекомендацию по статусу Российского антидопингового агентства, сообщает The Guardian. Несмотря на то что содержание рекомендации остаётся неизвестным, издание полагает, что её существование говорит о невыполнении Россией обязательств для допуска к крупным международным соревнованиям.
Спортсменов из России могут отстранить от участия в Олимпийских играх и в чемпионате Европы по футболу, которые состоятся в 2020 году, пишет The Guardian. Подобное предположение было высказано, после того как стало известно, что Всемирному антидопинговому агентству (WADA) будет порекомендовано принять санкции в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Издание отмечает, что комитет по соответствию WADA обнаружил несоответствия данных московской лаборатории в период с января 2012 года по август 2015 года с базой LIMS, имеющейся в распоряжении всемирного агентства. Кроме того, истёк последний срок, когда в РУСАДА могли объяснить подобные упущения.
«Комитет по соответствию представит официальную рекомендацию исполнительному комитету WADA под председательством Крэйга Риди, срок полномочий которого истекает 31 декабря 2019 года», — отметили в пресс-службе агентства.
Заседание исполкома для обсуждения рекомендации намечено на 9 декабря. В случае если там согласятся с выводами, Россию ждёт не только полный запрет на участие в крупных спортивных соревнованиях, но и потеря права принимать их на своей территории. Таким образом, Санкт-Петербург будет лишён статуса одного из мест проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Несмотря на то что WADA не планирует публиковать рекомендацию, её существование позволяет The Guardian предположить, что комитет по соответствию так и не получил от РУСАДА объяснений найденных несоответствий.
В случае принятия исполкомом решения не в пользу России подтвердить наказание должен будет Спортивный арбитражный суд, в который обратится страна.
Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Крыму Ольгу Постнову.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская общественность устала от ситуации, сложившейся вокруг энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт раскритиковал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против отстранения России от Олимпийских игр — 2020 в Токио в связи с несоответствием базы данных московской лаборатории информации, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Первый заместитель руководителя украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко дал свой прогноз по поводу возможности снятия неприкосновенности с бывшего президента Украины и депутата Рады Петра Порошенко.
Консультации России и Белоруссии в рамках заседания Совета министров Союзного государства, проходящие в резиденции российского премьер-министра в подмосковных Горках, продолжаются уже больше пяти часов.
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона готова к поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
Магнитогорский «Металлург» опубликовал заявление, в котором утверждает, что критика в адрес вратаря команды Станислава Галимова от лица официальной группы в соцсети «ВКонтакте» является не позицией клуба, а лишь следствием взлома аккаунта одного из администраторов.
Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о подписании cо своим французским коллегой Кристофом Кастанером межправительственного соглашения об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.
Украинское конструкторское бюро «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019 представило концептуальный проект семейства лунных посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и доставлять грузы массой до 150 кг.
В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что восьмерых детей, которых обнаружили простуженными в квартире с бабушкой, планируют вернуть матери после того, как она наладит ситуацию в семье.
Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске клуба болельщиков сборной России по футболу «Наши парни», после вступления в который можно будет приобрести билеты на матчи национальной команды на Евро-2020.