Guardian: России грозит отстранение от Олимпиады и чемпионата Европы по футболу 2020 года

03:00 В ЕК анонсировали технические трёхсторонние консультации по газу Официальный представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что технические консультации на уровне экспертов Евросоюза, России и Украины состоятся 20 ноября.

03:00 Объявлен состав сборной России на матч с командой Сан-Марино Назван состав национальной сборной России по футболу на заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020.

03:00 Оппозиция Грузии анонсировала еженедельные митинги в Тбилиси Представитель грузинской оппозиции Шота Дигмелашвили заявил о готовности людей каждый понедельник проводить акции протеста возле здания парламента в Тбилиси.

03:00 Российские кёрлингистки обыграли сборную Латвии на ЧЕ Женская сборная России по кёрлингу одержала победу над командой Латвии в рамках группового этапа чемпионата Европы, который проходит в Швеции.

03:00 Число пострадавших в ДТП с грузовиком в Волгограде увеличилось до пяти Число пострадавших в результате столкновения грузовика с более чем десятью автомобилями в Волгограде увеличилось до пяти.

03:00 Румас анонсировал новый этап построения Союзного государства с Россией Белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в ходе заседания Высшего государственного совета, которое пройдёт 8 декабря, будет дан старт новому этапу построения Союзного государства.

03:00 Гендиректор «Зенита» опроверг интерес к тренеру сборной Швеции Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не заинтересован в услугах наставника сборной Швеции Янне Андерсона.

03:00 СК начал проверку из-за нападения на журналистов в Крыму Следователи организовали проверку в связи с нападением на съёмочную группу телеканала «Крым 24» на рынке в Евпатории. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Крыму Ольгу Постнову.

03:00 «Портленд» объявил о подписании контракта с десятикратным участником Матча звёзд Энтони «Портленд» объявил о подписании контракта с десятикратным участником Матча всех звёзд Энтони

03:00 СМИ: «Зенит» заинтересован в приглашении главного тренера сборной Швеции Санкт-петербургский «Зенит» может возглавить наставник сборной Швеции по футболу Янне Андерссон.

03:00 Россия и Белоруссия подготовят новые версии дорожных карт по интеграции Премьер-министр России Дмитрий Медведев после переговоров с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом сообщил, что специалисты двух стран подготовят новые версии дорожных карт по интеграции.

03:00 Во Франции оценили планы США ввести новые санкции против Ирана Представитель французского МИД прокомментировал намерение американских властей ввести санкции против ядерного объекта в Фордо в Иране.

03:00 Американская фигуристка: Арутюнян — великий тренер Американка Мэрайя Белл рассказала о сотрудничестве с известным тренером по фигурному катанию Рафаэлем Арутюняном.

03:00 Переговоры России и Белоруссии длились более семи часов В Подмосковье завершились российско-белорусские переговоры. Общение премьер-министра России Дмитрия Медведева с его белорусским коллегой Сергеем Румасом длилось более семи часов.

03:00 Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолёте Минтранс России изучает ситуацию с нормами провоза животных в самолёте и подготовит предложения в случае необходимости их изменения, заявил замминистра транспорта России Александр Юрчик.

03:00 Фигуристка из США высказалась о преимуществе россиянок, исполняющих четверные прыжки Американская фигуристка Мэрайя Белл прокомментировала появление в женском катании россиянок, способных выполнять четверные прыжки.

03:00 Нурмагомедов призвал не отправлять деньги мошенникам, проводящим конкурсы от его имени Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов предостерёг своих болельщиков от участия в конкурсах, которые он якобы проводит.

03:00 Трамп пригрозил повысить пошлины для КНР в случае отсутствия сделки Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ещё больше повысит тарифы на китайские товары, если США и Китай не заключат торговую сделку.

03:00 Дело сестёр Хачатурян попросили рассмотреть с участием присяжных Адвокаты сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, подали ходатайство о рассмотрении дела их подзащитных с участием присяжных заседателей. Об этом заявил адвокат Алексей Липцер.

03:00 В Волгограде грузовик протаранил более десяти машин В Волгограде один человек пострадал в результате столкновения грузовика с более чем десятью автомобилями.

03:00 Павлюченко спрогнозировал крупную победу сборной России в игре с командой Сан-Марино Бывший форвард сборной России по футболу Роман Павлюченко считает, что команда Станислава Черчесова одержит крупную победу над коллективом из Сан-Марино.

03:00 Эксперт оценил заявление Германии по транзиту газа через Украину Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что транзит российского газа через территорию Украины должен быть продолжен после 2019 года.

03:00 СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.

03:00 Широков прокомментировал введение системы штрафов в сборной России по футболу Бывший полузащитник сборной России по футболу Роман Широков удивлён введению системы штрафов в национальной команде.

03:00 В Раде зарегистрирован законопроект о проверке депутатов на полиграфе В Верховной раде Украины зарегистрирован законопроект о проверке депутатов парламента на детекторе лжи каждые полгода.

03:00 СК показал видеозапись падения машины в яму с кипятком в Пензе Следственный комитет опубликовал видео, на котором запечатлён момент падения автомобиля в яму с кипятком в Пензе. В результате инцидента погибли два человека.

03:00 В МИД России оценили намерение США ввести новые санкции против Ирана В Министерстве иностранных дел России прокомментировали намерение США ввести санкции против иранского завода Фордо.

03:00 «Ювентус» продлил контракт с футболистом Бонуччи Туринский «Ювентус» объявил о продлении контракта с центральным защитником Леонардо Бонуччи.

03:00 Зеленский: украинцы устали от ситуации с фирмой сына Байдена Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская общественность устала от ситуации, сложившейся вокруг энергетической компании Burisma, где работал Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена.

03:00 В кабмине рассказали о реализации проекта с электронными паспортами Вице-премьер России Максим Акимов на рабочей встрече с российским лидером Владимиром Путиным рассказал о реализации эксперимента по выдаче электронных паспортов в стране.

03:00 В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

03:00 Зеппельт обвинил главу МОК в защите интересов России в допинговом скандале Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт раскритиковал заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который выступил против отстранения России от Олимпийских игр — 2020 в Токио в связи с несоответствием базы данных московской лаборатории информации, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

03:00 В «Слуге народа» дали прогноз по снятию неприкосновенности с Порошенко Первый заместитель руководителя украинской фракции «Слуга народа» Александр Корниенко дал свой прогноз по поводу возможности снятия неприкосновенности с бывшего президента Украины и депутата Рады Петра Порошенко.

03:00 Переговоры России и Белоруссии продолжаются более пяти часов Консультации России и Белоруссии в рамках заседания Совета министров Союзного государства, проходящие в резиденции российского премьер-министра в подмосковных Горках, продолжаются уже больше пяти часов.

03:00 Джабаров оценил заявление Киева о компромиссе на нормандском саммите Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что украинская сторона готова к поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.

03:00 В «Металлурге» прокомментировали инцидент с оскорблением в соцсети вратаря Галимова Магнитогорский «Металлург» опубликовал заявление, в котором утверждает, что критика в адрес вратаря команды Станислава Галимова от лица официальной группы в соцсети «ВКонтакте» является не позицией клуба, а лишь следствием взлома аккаунта одного из администраторов.

03:00 Обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом Компания «Газпром» заявила, что обе нитки газопровода «Турецкий поток» заполнили газом.

03:00 Франция построит для Украины 20 патрульных кораблей Глава украинского МВД Арсен Аваков сообщил о подписании cо своим французским коллегой Кристофом Кастанером межправительственного соглашения об изготовлении и технической поддержке партии патрульных кораблей.

03:00 Постпред США при НАТО заявила о лидерстве Вашингтона в альянсе Постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Вашингтон является лидером альянса, который необходим для поддержания безопасности в Европе.

03:00 Украина представила проект лунного посадочного аппарата Украинское конструкторское бюро «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019 представило концептуальный проект семейства лунных посадочных аппаратов, которые могут использоваться для поиска полезных ископаемых на Луне и доставлять грузы массой до 150 кг.

03:00 Власти Москвы планируют вернуть восьмерых детей их матери В Департаменте труда и социальной защиты населения Москвы заявили, что восьмерых детей, которых обнаружили простуженными в квартире с бабушкой, планируют вернуть матери после того, как она наладит ситуацию в семье.

03:00 Сборная Бразилии крупно обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче Футболисты сборной Бразилии добились крупной победы над командой Южной Кореи в контрольном поединке.

03:00 Друг Джигарханяна рассказал о состоянии здоровья актёра Артур Согомонян, являющийся другом актёра Армена Джигарханяна, рассказал о состоянии здоровья артиста.

03:00 РФС организовал клуб болельщиков сборной России по футболу «Наши парни» Российский футбольный союз (РФС) объявил о запуске клуба болельщиков сборной России по футболу «Наши парни», после вступления в который можно будет приобрести билеты на матчи национальной команды на Евро-2020.

03:00 ПФР подтвердил право более 1,1 млн предпенсионеров на льготы Пенсионный фонд России (ПФР) подтвердил право более 1,1 млн граждан предпенсионного возраста на меры социальной поддержки и льготы.

03:00 Всемирный банк заявил о снижении уровня бедности на Украине Всемирный банк опубликовал статистические данные по Украине, в которых указывается, что за год уровень бедности в стране снизился на 2%.

03:00 МИД ФРГ призвал Россию выполнить обязательства по Донбассу Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что, по мнению немецкой стороны, Россия в настоящее время должна выполнить взятые на себя обязательства по урегулированию в Донбассе.

03:00 Сборная России U19 разгромила сверстников из Польши и вышла в элитный раунд Евро-2020 Футболисты юношеской сборной России обыграли команду Польши в заключительном туре первого отборочного раунда Евро-2020.

03:00 В Ростовской области на полицейского завели дело из-за наркотиков В Ростовской области возбудили дело против подбросившего наркотики мужчине полицейского, сообщает СУ СК России по региону.