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Der Spiegel: Путин лично заступился за РУСАДА в допинговом скандале

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Глава Кремля Владимир Путин «лично вмешался» в дискуссию о том, можно ли вообще доверять РУСАДА, сообщает Der Spiegel. Как заявил президент России, крайне важно, чтобы российские спортсмены «выходили на арену на равных, показывали своё мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта».
Der Spiegel: Путин лично заступился за РУСАДА в допинговом скандале
Reuters

Вот уже на протяжении нескольких лет глава Кремля Владимир Путин добивается того, чтобы спортсмены из России вновь могли выступать на международных соревнованиях под российским флагом, пишет Der Spiegel.

В том, чтобы «все недочёты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом», заинтересованы и сами атлеты, заявил президент Российской Федерации на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

По мнению Владимира Путина, крайне важно, чтобы российские спортсмены «выходили на арену на равных, показывали своё мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта».

Тем самым, считает немецкое издание, «Путин лично вмешался» в дискуссию о том, можно ли вообще доверять Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).

«Мы активно сотрудничаем с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объёме», — заверил президент Российской Федерации в ходе выступления на форуме в Нижнем Новгороде.

И тем не менее во Всемирном антидопинговом агентстве сомневаются в «подлинности данных, предоставленных московской лабораторией». В частности, глава комитета по соответствию требованиям WADA Джонатан Тэйлор полагает, что положительные допинг-пробы якобы были уничтожены или фальсифицированы, отмечает Der Spiegel.

23 октября пройдёт заседание комитета WADA, и до его начала Россия должна убедительно опровергнуть выдвинутые против неё обвинения. Как напоминает издание, ранее Всемирное антидопинговое агентство уже предупредило Москву, что введёт «жёсткие санкции», если выяснится, что допинг-пробы действительно были фальсифицированы.

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Der Spiegel Германия Европа
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