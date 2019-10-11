Der Spiegel: Путин лично заступился за РУСАДА в допинговом скандале

Глава Кремля Владимир Путин «лично вмешался» в дискуссию о том, можно ли вообще доверять РУСАДА, сообщает Der Spiegel. Как заявил президент России, крайне важно, чтобы российские спортсмены «выходили на арену на равных, показывали своё мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта».

Вот уже на протяжении нескольких лет глава Кремля Владимир Путин добивается того, чтобы спортсмены из России вновь могли выступать на международных соревнованиях под российским флагом, пишет Der Spiegel.



В том, чтобы «все недочёты, связанные с антидопинговыми вопросами, остались в прошлом», заинтересованы и сами атлеты, заявил президент Российской Федерации на форуме «Россия — спортивная держава» в Нижнем Новгороде.



По мнению Владимира Путина, крайне важно, чтобы российские спортсмены «выходили на арену на равных, показывали своё мастерство безо всяких ограничений и служили примером для профессионалов и любителей спорта».



Тем самым, считает немецкое издание, «Путин лично вмешался» в дискуссию о том, можно ли вообще доверять Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА).



«Мы активно сотрудничаем с WADA. Требования, которые предъявляет к России эта организация, выполняются в полном объёме», — заверил президент Российской Федерации в ходе выступления на форуме в Нижнем Новгороде.



И тем не менее во Всемирном антидопинговом агентстве сомневаются в «подлинности данных, предоставленных московской лабораторией». В частности, глава комитета по соответствию требованиям WADA Джонатан Тэйлор полагает, что положительные допинг-пробы якобы были уничтожены или фальсифицированы, отмечает Der Spiegel.



23 октября пройдёт заседание комитета WADA, и до его начала Россия должна убедительно опровергнуть выдвинутые против неё обвинения. Как напоминает издание, ранее Всемирное антидопинговое агентство уже предупредило Москву, что введёт «жёсткие санкции», если выяснится, что допинг-пробы действительно были фальсифицированы.