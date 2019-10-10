NWZ: спустя 28 лет русские вернули себе чемпионский трон в спортивной гимнастике

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03:00 Павлюченко уверен, что сборная России не будет недооценивать Шотландию Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной Шотландии в рамках седьмого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

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