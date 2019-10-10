Nordwest-Zeitung Оригинал

NWZ: спустя 28 лет русские вернули себе чемпионский трон в спортивной гимнастике

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Впервые в истории мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла командное многоборье на чемпионате мира в Штутгарте, сообщает Nordwest-Zeitung. Таким образом, спустя 28 лет русские гимнасты вновь сели на чемпионский трон, отмечает немецкое издание.
NWZ: спустя 28 лет русские вернули себе чемпионский трон в спортивной гимнастике
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Мужская сборная России по спортивной гимнастике «лишила ореола» китайских атлетов, которые отстаивали титул чемпиона, и в результате выиграла впервые в истории командное многоборье на первенстве мира в Штутгарте, пишет Nordwest-Zeitung.

Таким образом, спустя 28 лет «русские гимнасты вновь сели на чемпионский трон», уточняет немецкая газета.

На глазах у собравшихся на спортивной арене 7,5 тыс. зрителей, отмечает издание, между сборными Российской Федерации, Китайской Народной Республики и Японии развернулась напряжённая борьба за титул чемпионов мира в командном многоборье.

В частности, судьба золотых медалей решилась лишь в ходе выступлений спортсменов «на последнем снаряде», подчёркивает Nordwest-Zeitung.

В конечном счёте именно сборная Российской Федерации (261,726) добилась незначительного преимущества по очкам перед командами Китайской Народной Республики (260,729) и Японии (258,159), сообщает газета.

Что же касается немецких гимнастов, то команда из Германии не попала в финал восьми лучших сборных. И тем не менее, заняв 12-е место, атлеты из ФРГ завоевали путёвку на Олимпийские игры 2020 года, утешает издание.

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Nordwest-Zeitung Германия Европа
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