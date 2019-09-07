Sky News: разочаровывающий вечер — поражение от России почти не оставляет шотландцам шансов попасть на ЧЕ-2020

10:35
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
10:33
Кокорин и Мамаев отреагировали на приглашение Кадырова в «Ахмат»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые 17 сентября будут освобождены из колонии по УДО, отреагировали на поддержку президента Чечни Рамзана Кадырова, который выразил готовность пригласить игроков в грозненский «Ахмат».
10:22
Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам. Об этом информирует ISNA.
10:18
Надаль назвал Медведева самым сильным соперником для финала US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от матча с россиянином Даниилом Медведевым в финале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
10:02
Дзюба прокомментировал победу сборной России над Шотландией
Капитан сборной России по футболу нападающий Артём Дзюба поделился эмоциями от победы национальной команды над Шотландией (2:1) в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
09:56
СМИ сообщили о выехавших из СИЗО «Лефортово» автобусах с моряками
Автобусы, в которых, предположительно, могут находиться украинские моряки, нарушившие российскую морскую границу, выехали из СИЗО «Лефортово».
09:53
Футболисты Кокорин и Мамаев передали привет заключённым СИЗО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые 17 сентября будут освобождены из колонии по УДО, передали привет своим бывшим сокамерникам в СИЗО «Бутырка».
09:41
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на первого секретаря Амурского обкома КПРФ Романа Кобызова.
09:41
Сборная Бразилии по футболу сыграла вничью с Колумбией в контрольном матче
Сборная Бразилии по футболу разошлась миром с командой Колумбии в контрольном матче.
09:29
Фергюсон: ожидаю двойной нокаут в бою Нурмагомедова и Порье
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон поделился ожиданиями от предстоящего титульного поединка между американцем Дастином Порье и чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
09:24
Иран готов скапливать отработанный уран
Иран принял решение скапливать отработанный уран. Такой шаг предпринят в связи с отказом от выполнения ряда обязательств по ядерной сделке. Об этом сообщили в Организации атомной энергии Ирана.
09:14
Медведев признался в любви США после победы над Димитровым на US Open
Российский теннисист Даниил Медведев признался в любви США после победы над болгарином Григором Димитровым в полуфинале заключительного в сезоне турнира серии Большого шлема — US Open.
09:07
На Филиппинах в результате взрыва пострадали семь человек
В городе Исулан на юге Филиппин около рынка взорвалась самодельная бомба. В результате инцидента пострадали семь человек.
08:49
Почётной императрице Японии проведут операцию по удалению опухоли груди
Почетная императрица Японии Митико, мать нынешнего императора Нарухито, была госпитализирована перед операций по удалению злокачественной опухоли груди.
08:32
В Азербайджане в ДТП с автобусом и грузовиком погиб один человек
В Шамкирском районе Азербайджана в результате столкновения автобуса с грузовиком погиб один человек, ещё 15 пострадали.
08:17
В Австралии потерпел крушение вертолёт
В Австралии потерпел крушение вертолёт, на борту которого находились пять человек. Об этом информирует The Australian.
08:02
Трамп предложил разместить пострадавших от урагана на круизных судах
Президент США Дональд Трамп предложил размещать пострадавших от урагана «Дориан» на круизных судах.
07:37
Надаль стал соперником Медведева по финалу US Open
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде.
07:35
В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
Представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки два раза нарушили режим прекращения огня.
07:15
Африканский союз восстановил членство Судана в организации
Африканский союз (АС) восстановил членство Судана в организации после формирования в стране гражданского правительства.
06:54
Число погибших из-за урагана «Дориан» на Багамах увеличилось до 43
В результате урагана «Дориан» на Багамских островах погибли по меньшей мере 43 человека.
06:31
СМИ: Китай может купить небольшое количество сельхозпродукции у США
Китайские власти намерены купить небольшое количество сельскохозяйственной продукции у США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
06:08
В Москве 7 сентября ожидается до +24 °С
В Москве в субботу, 7 сентября, ожидается до +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
05:48
В Хабаровском крае подтоплен 231 жилой дом
По состоянию на утро 7 сентября в Хабаровском крае в результате паводка подтоплен 231 жилой дом в 83 населённых пунктах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального отдела МЧС.
05:26
Кравчук назвал главную ошибку лидеров Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что главная ошибка лидеров страны заключалась в том, что они не учитывали интересы всех регионов.
05:02
Семь стран Южной Америки подписали соглашение о защите Амазонии
Семь стран Южной Америки подписали соглашение о совместной работе по защите лесов Амазонии от пожаров и пагубного воздействия человека.
04:42
Мадуро не намерен вести диалог с оппозицией из-за ситуации с Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что не будет вести переговоры с оппозицией до тех пор, пока её лидер Хуан Гуаидо не изменит свою позицию по региону Эссекибо.
04:19
Болтон: на данный момент смягчение санкций против Ирана невозможно
Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон исключил смягчение санкций против Ирана до того момента, пока Тегеран «не перестанет лгать и распространять террор».
03:59
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Саратовской области
Шесть человек, включая троих детей, получили травмы в результате столкновения двух автомобилей в Энгельсском районе Саратовской области.
03:38
В Германии заявили о серьёзном ущербе от ответных санкций России
Немецкий политик Майк Моринг заявил, что введённые Евросоюзом санкции в отношении России не оказывают на Москву должного влияния, в то время как ответные российские санкции наносят огромный вред ФРГ.
03:17
Президент Афганистана отложил поездку в США
Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай отложил запланированную поездку в США по неуточнённым причинам.
03:11
Российский теннисист Медведев выиграл 20 матчей за последние 38 дней
Сломив сопротивление болгарина Григора Димитрова в полуфинале US Open в трёх партиях, российский теннисист Даниил Медведев выиграл свой 20-й матч за последние 38 дней.
02:57
Площадь пожаров в России за сутки уменьшилась почти на 7000 га
Федеральная Авиалесоохрана сообщила, что площадь природных пожаров на территории России, которые активно тушат, за сутки уменьшилась на 6915 га.
02:53
Кручёный удар Медведева признан лучшим моментом полуфинала US Open
Форхенд российского теннисиста Даниила Медведева признан организаторами US Open лучшим моментом полуфинала против болгарина Григора Димитрова.
02:38
Посольство России проверяет сведения о гибели россиянки при пожаре в США
Посольство России в США проводит проверку появившейся в СМИ информации о гибели, предположительно, россиянки при пожаре на борту туристического судна Conception в Калифорнии.
02:19
Медведев — первый за 14 лет российский теннисист, вышедший в финал турнира Большого шлема
Одолев болгарина Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата США, Даниил Медведев стал первым за последние 14 лет российским теннисистом, который добрался до решающего матча турнира Большого шлема.
02:17
ЦОДД сообщил водителям Москвы об изменении движения из-за Дня города
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы сообщили об изменении схемы проезда на нескольких участках столичных дорог из-за празднования Дня города.
02:17
Медведев прокомментировал выход в финал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свой выход в финал Открытого чемпионата США после победы над болгарином Григором Димитровым.
02:00
Медведев отобрался на Итоговый турнир ATP
Российский теннисист Даниил Медведев стал четвёртым игроком, квалифицировавшимся на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
01:57
Медведев победил Димитрова и вышел в финал US Open
Российский теннисист Даниил Медведев победил болгарина Григора Димитрова в полуфинале Открытого чемпионата США.
01:50
США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России
В администрации президента США Дональда Трампа отвергли идею приобретения Соединёнными Штатами гиперзвукового оружия у России.
01:30
Армия Израиля сообщила о нанесении ответного удара по сектору Газа
Армия обороны Израиля атаковала несколько военных целей в северной части сектора Газа. По её данным, обстрел был произведён в ответ на выпущенные ранее по территории страны пять ракет.
01:09
Пользователи сообщили о сбое в работе «Википедии»
Пользователи онлайн-энциклопедии «Википедия» из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
00:49
Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR совершил посадку в Казахстане
Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту произвёл успешную посадку в Казахстане.
00:31
МЧС: найдены тела всех погибших при обрушении здания в Подмосковье
Спасатели обнаружили тела ещё двух рабочих, которые погибли в результате обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания под Сергиевым Посадом.
00:10
Корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR начал спуск с околоземной орбиты
Российский корабль «Союз МС-14» с роботом FEDOR на борту начал спуск с околоземной орбиты.
00:00
Дубль Батшуайи помог Бельгии разгромить Сан-Марино в квалификации на Евро-2020
Сборная Бельгии одержала разгромную победу над национальной командой Сан-Марино в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:55
Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в отборе на Евро-2020
Сборная Хорватии одержала разгромную победу над национальной командой Словакии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.
23:54
В Германии произошло крушение судна с российско-украинским экипажем
Один человек погиб и ещё двое пострадали в результате крушения судна с экипажем из 11 россиян и двух украинцев на Эльбе.
23:41
Нидерланды одержали волевую победу над Германией в матче квалификации на Евро-2020
Сборная Нидерландов одержала победу над национальной командой Германии в матче пятого тура отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.