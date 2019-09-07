Sky News: разочаровывающий вечер — поражение от России почти не оставляет шотландцам шансов попасть на ЧЕ-2020

Сборная Шотландии по футболу у себя дома уступила сборной России и ухудшила свои шансы на попадание на чемпионат Европы, сообщает Sky News. После окончания игры шотландские футболисты были освистаны болельщиками: на данный момент Шотландия занимает четвёртое место в своей отборочной группе, уступая Бельгии, России и Казахстану.

Разочаровывающий вечер для сборной Шотландии и её надежд отобраться на Евро-2020: шотландцы уступили сборной России со счётом 2:1, на своём домашнем стадионе «Хэмпден Парк».

Шотландская дружина повела в счёте на 10-й минуте благодаря мячу Джона Макгинна, однако Россия забила ответный гол за пять минут до перерыва — отличился капитан Артём Дзюба, после того как мяч отскочил от ноги Эндрю Робертсона. А за полчаса до конца игры российская сборная вышла вперёд — взятие ворот праздновал Юрий Жирков, однако в итоге забитый мяч был записан как автогол Стивена О’Доннелла.

После окончания матча трибуны провожали шотландских игроков свистом: в своей отборочной группе Шотландия занимает четвёртое место, вслед за Казахстаном.

ЭНДРЮ РОБЕРТСОН, капитан сборной Шотландии: Явно ощущалось разочарование болельщиков. Винить мы можем только самих себя. Мы не можем жаловаться — у них было полное право так себя вести. Их реакция была нормальной, потому что наша игра была недостаточно хороша.

В следующем матче, который состоится вечером в понедельник, Шотландия будет играть с лидером группы — Бельгией, возглавляющей мировой рейтинг национальных команд. В последнем матче бельгийцы разгромили сборную Сан-Марино со счётом 4:0. Дубль оформил игрок лондонского «Челси» Миши Батшуайи.

Дата выхода в эфир: 07.09.2019