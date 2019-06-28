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24 канал: игрок сборной Украины считает российский чемпионат сильнее украинского

Материал представлен в переводе ИноТВ
Защитник сборной Украины, бывший игрок «Шахтёра» Иван Ордец прокомментировал переход в московское «Динамо». Как пишет «Телеканал новин 24», спортсмен заявил, что считает российский чемпионат гораздо привлекательнее и сильнее украинского, а также добавил, что спорт и футбол должны объединять людей и народы, а не создавать конфликты.
24 канал: игрок сборной Украины считает российский чемпионат сильнее украинского
Reuters

Бывший защитник украинского «Шахтёра» Иван Ордец прокомментировал переход в московское «Динамо». Как передаёт «Телеканал новин 24», футболист сборной Украины считает российский чемпионат гораздо привлекательнее и сильнее украинского.

«Мой выбор — в пользу спортивной карьеры. Сейчас считаю российский чемпионат намного сильнее, чем украинский. Мог остаться в «Шахтёре», но «Динамо» предложило стать частью амбициозного проекта. Это новый вызов для меня — и я его принял. Считаю, что спорт и футбол должны объединять людей и народы, а не создавать конфликты», — убеждён Ордец. 

Как напоминает портал, Ордец покинул «Шахтёр» в статусе свободного агента. 26-летний Иван Ордец является воспитанником «Шахтёра», но в этом сезоне он сыграл за команду только в двух матчах. 

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