Le Figaro: во Франции возмущены свистом турецких фанатов во время «Марсельезы» и требуют от ФИФА принять меры
Президента Франции Эммануэля Макрона «взволновало» поведение турецких болельщиков на стадионе «Конья», где проходил отборочный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Франции и Турции, сообщает Le Figaro.
Как передаёт издание, турецкие болельщики довольно холодно приняли французских футболистов перед субботним матчем — исполнение национального гимна Франции, «Марсельезы», было заглушено свистом 40 тыс. зрителей на трибунах.
По словам представителя Елисейского дворца, Эммануэль Макрон счёл этот инцидент «неприемлемым» и сообщил об этом президенту Французской федерации футбола Ноэлю Ле Граэ.
– La Marseillaise résonne dans le stade de Konya https://t.co/BByDeRH6r9#TURFRA à suivre en direct sur @tf1 et @mytf1 https://t.co/mlB3Gj7Kif— Téléfoot (@telefoot_TF1) 8 июня 2019 г.
Как отмечает газета, быстро распространившись по социальным сетям, эта тема почти мгновенно проникла в политическое пространство. Первой отреагировала председатель партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. «Освистывать национальный гимн, в данном случае «Марсельезу», — это всегда позор, оскорбление и противоположность ценностям честной игры. Ждём от ФИФА санкций в отношении Турецкой федерации футбола за сегодняшнюю неуважительность турецких болельщиков», — настоятельно призвала политик в Twitter, после чего к ней присоединились и другие депутаты партии. При этом, как замечает газета, Ле Пен следовало бы адресовать претензии не ФИФА, которая организует мировые первенства, а УЕФА, в ведении которой находится организация чемпионатов Европы по футболу.
Поддержала Ле Пен и президент совета Парижского региона Валери Пекресс (при этом повторив ту же ошибку): «ФИФА должна взять ответственность на себя и вновь твёрдо напомнить о правилах хорошего поведения на стадионе, а также объявить запрет на использование этого стадиона», — потребовала Пекресс, добавив, что «освистывать гимн соперника непорядочно». В заключение глава совета Парижского региона связала поведение болельщиков с деятельностью президента Турции: «Мы осуждаем политику Эрдогана, и правильно делаем», — отметила политик.
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