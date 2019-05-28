El País: испанская любительская команда по футболу закрыла сезон протестом против расизма

Игроки футбольной команды «Душа Африки», выступающей в любительском чемпионате испанской Андалусии, вышли на последний матч сезона в футболках с расистскими оскорблениями, сообщает El País. Отмечается, что команда, сформированная в основном иммигрантами, таким образом решила привлечь внимание к расизму в спорте.

Сформированная иммигрантами андалусская любительская команда по футболу «Душа Африки» вышла на последнюю игру сезона в футболках с оскорблениями вместо имён. Таким образом, пишет El País, игроки пытались выступить против расизма в спорте.

В команде, игроки которой представляют 12 стран мира, лишь пятеро испанцев, которых остальные называют «иностранцами». Игроки регулярно слышат расистские оскорбления в свой адрес во время матчей, в том числе от соперников. И на заключительную игру футболисты приняли решение выйти в футболках с такими надписями, как «Обезьяна», «Нелегал», «Горилла», «Раб» и «Цыган».

«Я играл со словом «обезьяна» на спине. Мы сделали это, чтобы показать всем, что мы не преступники. Что мы люди и никого не тревожим. Мы всё ещё слышим эти оскорбления, — говорит камерунец по происхождению Эрик Жозуэ Аманг. — Мы хотим, чтобы нас уважали. Мы живём в XXI веке, и я не понимаю, как эти оскорбления всё ещё могут иметь место. Мы сыты по горло этим презрением».

При этом у каждого из игроков за плечами своя тяжёлая история. Например, Эрик начал свой путь с поездки из Камеруна в Марокко в 2013 году, откуда добрался до Испании на лодке. Футболист, которому за это время пришлось увидеть гибель своих друзей и отдать почти все свои деньги, признаётся, что ни за что не проделал бы подобный путь вновь.

«Футбол помогает нам интегрироваться. В душе мы семья. Я всегда буду делать всё возможное для этой команды. Футбол нам очень помогает», — приводит El País слова Эрика.

«Мы пытались провести информационную кампанию, потому что наши игроки всё ещё слышат оскорбления расистского характера в свой адрес, — отметил президент клуба Алехандро Бенитес. — Это безумие. Мы также хотим показать, что наши игроки настолько выше этих оскорблений, что мы поместим их на спины, чтобы каждый мог их увидеть. Инициатива была очень хорошо воспринята».

«Меньшее из того, что мы слышим, это «езжай в свою страну». Мне кажется, этого слишком много в спорте и в обществе», — признаётся игрок «Души Африки» Исса Абду, также родом из Камеруна.

Исса уехал с родины в 14 лет, и ему понадобилось три года, чтобы добраться до Испании. Благодаря команде, которая помогает игрокам в поиске работы, теперь он сотрудник Ikea.

El País отмечает, что сезон «Душе Африки» не удался. После последнего матча, который команда проиграла, игроки по традиции обменялись футболками с соперниками, которые возглавили любительский чемпионат испанской Андалусии.