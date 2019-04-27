Fox News: проблема главных кандидатов-демократов — их раса, пол и возраст

Фаворитами демократических праймериз в США на данный момент являются двое белых мужчин пожилого возраста: Джо Байден и Берни Сандерс, сообщает Fox News. Как отмечает телеканал, пол, возраст и цвет кожи могут стать для них большим неудобством, ведь Демократическая партия любит разнообразие.
Обозначились два явных лидера: Джо Байден и Берни Сандерс. По всем опросам они опережают остальных 18 кандидатов. Есть у них кое-что общее — то неудобное обстоятельство, что они оба белые мужчины старшего возраста, в то время как в их партии преобладают более молодые люди, зачастую цветные.
Вчера вечером в Техасе было хорошо заметно, насколько это неудобно Берни Сандерсу. Посмотрите!
ЖЕНЩИНА:А конкретно для афроамериканских женщин?
БЕРНАРД САНДЕРС, сенатор:Что, простите?
ЖЕНЩИНА:А конкретно для афроамериканских женщин?
БЕРНАРД САНДЕРС:Афроамериканские женщины будут неотъемлемой частью политики нашего избирательного штаба и нашей администрации. Понятно? А это значит…
ЖЕНЩИНА:Подождите…
Его много раз прерывали криками. Сенатору 77 лет, он выступал на форуме для цветных женщин, и, как вы видите, ему там задали жару.
А вот Джо Байдену 76 лет. Этим утром он вступил в президентскую гонку, опубликовав видео в интернете — поклон в сторону современных технологий. Вот почему он баллотируется, послушайте!
ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Основные ценности этой страны, наши позиции в мире, сама наша демократия — всё, что делает Америку Америкой, поставлено на кон. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.
Хорошо. Итак, 32 года назад, в июне 1987 года, Байден предпринял свою первую попытку попасть в Овальный кабинет. Он вышел из борьбы, после того как его обвинили в краже речи у британского политика. Это был плагиат. Пришлось снять свою кандидатуру. Во второй раз он баллотировался в 2007 году, но из этого ничего не вышло. Он охарактеризовал Барака Обаму как «умного, чистого, приятного на вид парня» и был вынужден за это извиняться.
Для Джо, как и для Берни, его возраст, прошлое, раса и пол могут стать большой проблемой. Демократы не ушли от политики групповой солидарности. Возможно, Берни и Джо столкнутся с тем, что в сегодняшней Демократической партии принадлежность к некоторым группам является обузой. Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.
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