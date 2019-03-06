Times: отказ Клинтон идти в президенты демократы встретили с облегчением

Многие демократы приветствовали решение Хиллари Клинтон не выставлять свою кандидатуру на следующих президентских выборах США, пишет The Times. По словам издания, после своего выдвижения в 2016 году экс-госсекретарь оставила «тлеющую вражду» в Демократической партии, которая не прошла до сих пор.

Хиллари Клинтон исключила, что будет повторно бороться с Дональдом Трампом за президентское кресло. После этого заявления многие в Демократической партии США вздохнули с облегчением, пишет The Times.

По словам издания, Клинтон оставила после себя «тлеющую вражду» между её сторонниками и единомышленниками Берни Сандерса. 77-летний сенатор от Вермонта, которого экс-госсекретарь обошла на праймериз 2016 года, решил участвовать в следующей президентской гонке и в настоящий момент является самым популярным из заявленных кандидатов.

После нескольких двусмысленных фраз о своих планах на будущее в интервью нью-йоркскому телеканалу 12 News Клинтон наконец-то призналась, что не собирается участвовать в выборах. «Я не буду баллотироваться. Но я буду дальше работать, выступать и отстаивать свои убеждения», — пообещала она.

Клинтон сообщила, что встречалась с некоторыми демократами, которые собираются выдвигаться на выборах 2020-го. «Мне хочется, чтобы люди поняли: я продолжу высказывать своё мнение. Я никуда не денусь. То, что находится на кону, то, что происходит в нашей стране, вызывает у меня серьёзное беспокойство», — добавила она.

За свою насыщенную политическую карьеру Клинтон успела побывать первой леди, сенатором и ведущим дипломатом США. Многие пророчили ей победу на выборах 2016 года, но избиратели отказались поддерживать истеблишмент. В настоящий момент экс-госсекретарь вместе со своим мужем участвует в турне, «с трудом собирая аудиторию», утверждает издание.

Пока 71-летняя экс-госсекретарь не поддержала ни одного из кандидатов. Но на днях «старые

раны» кампании 2016 года вскрылись вновь, когда бывшие помощники Клинтон рассказали СМИ подробности о частных самолётах, которыми пользовался Сандерс.

В ответ Майкл Бриггз, пресс-секретарь Сандерса, обвинил Клинтон и её штаб в «неблагодарности». Он напомнил, что его шеф летал на частных самолётах, чтобы агитировать за экс-госсекретаря.

«Можно понять, почему она (Клинтон. — ИноТВ) — один из самых ненавидимых политиков в Америке. Она поступает нехорошо. Её люди поступают нехорошо», — подчеркнул Бриггз.

По данным исследовательской компании Morning Consult, Сандерс занимает вторую строчку в списке возможных кандидатов от Демократической партии. В последнем опросе общественного мнения он набрал 27%, уступив на четыре пункта 76-летнему Джо Байдену, бывшему вице-президенту США.

Ещё один потенциальный претендент на пост главы Белого дома, 77-летний Майкл Блумберг, тоже отказался от участия в выборах. «Я верю, что смог бы победить Дональда Трампа на всеобщих выборах. Но я прекрасно понимаю, что добиться номинации от Демократической партии, учитывая столь насыщенный список, будет трудно», — написал в своей колонке медиамагнат и бывший мэр Нью-Йорка.