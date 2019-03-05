News 12: Хиллари Клинтон окончательно отказалась от президентских амбиций

В эксклюзивном интервью News 12 Хиллари Клинтон подтвердила, что не собирается участвовать в выборах президента США в третий раз. При этом экс-госсекретарь заявила, что она продолжит отстаивать своё мнение, и сообщила, что уже консультирует многочисленных кандидатов от Демократической партии.

ТАРА РОЗЕНБЛУМ, корреспондент News 12: Я знаю, что вы заявляли, что не можете представить себе ситуацию, при которой вы выставите свою кандидатуру в третий раз. Но я хочу, чтобы вы прямо сейчас на камеру сказали, что на 100% исключаете участие в президентских выборах.

Главная интрига праймериз Демократической партии 2020 года была раскрыта во время первого телеинтервью Хиллари Клинтон со времён промежуточных выборов в конгресс. Хотя ранее она намекала на ответ, Клинтон впервые официально развеяла слухи и окончательно отказалась от третьей попытки попасть в Белый дом.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2016 года: Я не собираюсь участвовать, но я продолжу работать, высказывать и отстаивать свои убеждения.

«Не собираюсь участвовать», — говорит Клинтон. Но она всё ещё продолжает борьбу от имени более 65 миллионов американцев, отдавших ей голос на последних президентских выборах.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Я хочу, чтобы люди поняли — я буду и дальше высказывать своё мнение. Я никуда не денусь. То, что находится на кону в нашей стране, то, что происходит сейчас, вызывает у меня серьёзное беспокойство. Мы стали не только разобщены, мы разделились на два противоборствующих лагеря. Я не видела ничего подобного за всю свою жизнь.

Клинтон обещает играть активную роль в предвыборной кампании 2020-го и неофициально встречается со многими кандидатами на уже переполненном демократическом поле. Во время нашей личной беседы она раскрыла ключевую тему этих приватных встреч.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Я сказала каждому из них: не принимайте что-либо как должное, даже несмотря на длинный перечень проблем и нарушенных обещаний со стороны действующей администрации.

Ни разу бывшая первая леди, ставшая сенатором, а затем госсекретарём, не назвала Трампа по имени. Но она с восхищением говорила о рекордном количестве женщин, попавших в конгресс в январе.

ТАРА РОЗЕНБЛУМ: Как вам кажется, насколько большой вклад в случившееся внесла ваша собственная история выдвижений?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Я в восторге от потрясающих инициативных женщин, которые были избраны в конгресс. И они уже добиваются успеха. Многие из них говорили, что моя работа, моё выдвижение в президенты вдохновили их на участие в выборах.

ТАРА РОЗЕНБЛУМ: Прошло 25 лет с тех пор как вы в своей знаменитой речи объявили, что права человека включают и права женщин. На ваш взгляд, спустя все эти годы, мы, как общество, находимся на том уровне, который вы ожидали?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Это хороший вопрос, Тара. Мы добились заметного прогресса. Я никогда этого не отрицала, но у нас впереди ещё долгий путь. Это касается прав женщин, прав геев. Необходимо добиться уважения индивидуальности и гордости каждого человека.

Работа осталась незаконченной. Но не ждите, что кандидат Клинтон будет участвовать в предвыборной гонке в ближайшее время или когда-либо вообще.

ТАРА РОЗЕНБЛУМ: Рассматриваете ли вы вариант, при котором вы баллотируетесь на должность, например, губернатора или мэра Нью-Йорка?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Нет, не думаю. Но мне нравится жить в Нью-Йорке. И я благодарна выпавшему мне шансу стать сенатором и восемь лет работать с людьми нашего штата.

Пока, по словам Клинтон, она наслаждается спокойной жизнью писателя, адвоката и бабушки в уединённом нью-йоркском посёлке Чаппакуа, округ Уэстчестер.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Мне нравится жить здесь, в нижней долине Гудзона. У меня два внука и третий должен родиться этим летом. Это доставляет мне особое удовольствие. Так что если существует какой-то положительный момент, то это невероятно положительный момент. Это так прекрасно. Я могу всегда видеться с ними.

Непривычная смена роли после почти 25 лет госслужбы. И это вызывает вопрос у наших телезрителей.

ТАРА РОЗЕНБЛУМ: Деннис пишет: «Большую часть своей жизни вы прожили под пристальным вниманием общественности. Стоит ли жертвовать своей индивидуальной свободой? И почему молодые американцы должны участвовать в политике и не бояться этого пристального внимания?

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН: Без сомнения, стоит. Это не значит, что будет просто. Нужно иметь очень толстую кожу. Но необходимо сделать так много. Кроме того, ощущаешь благодарность и удовлетворение, когда помогаешь людям.

Именно этим она собирается заняться, руководствуясь собственными правилами и принципами. Тара Розенблум, News 12.

Дата выхода в эфир 05 марта 2019 года.