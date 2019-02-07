Клинтон назвала выход США из ДРСМД «подарком Путину»

Когда США получили информацию о том, что Россия якобы нарушает Договор РСМД, им нужно было сразу громко об этом рассказать, созвать переговоры, чтобы заставить Москву вернуться к исполнению соглашения, заявила Хиллари Клинтон. А в итоге теперь, по её словам, Москва станет производить новые вооружения, и это увеличит уровень непредсказуемости в мире.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, бывший госсекретарь: Я считаю, что это подарок Путину, когда Соединённые Штаты выходят из Договора РСМД, не заставив Путина ответить за его нарушения. Мне кажется, все согласны, что ещё со времён правления администрации Обамы Россия не только разрабатывала ракеты средней дальности, но и размещала их.

Когда такое происходит, несмотря на договор времён Рейгана, мне кажется, нужно вести публичную дипломатию. У нас есть чёткие фотографии, и мы много знаем об их нарушениях. И нам нужно было действовать грамотней, чтобы не только американцам, но и россиянам, европейцам и всем остальным, кого это затрагивает, было ясно, что Россия избегает исполнения своих обязательств по Договору РСМД. И нам также нужно было потребовать незамедлительного проведения переговоров, чтобы выложить всё, что мы знаем, и начать процедуру, которая вернула бы их в рамки договора.

Но вместо этого мы выходим из договора, а Путин говорит, что Россия пойдёт дальше и будет разрабатывать ещё больше вооружений. Мы знаем, что это накладывает на них экономическое бремя, но в то же время и увеличивает уровень непредсказуемости.

И мне кажется, что опасность здесь может исходить от наращивания ракет и вооружений всех видов, в особенности ядерных, на европейском пространстве.

Дата публикации 06 февраля 2019 года.