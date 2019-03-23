Fox News: в «гадюшнике политкорректности» даже демократов стыдят за пол и цвет кожи

Кандидаты в президенты от Демократической партии попались в ловушку собственной идеологии, сообщает Fox News. На взыскательный вкус либеральных СМИ, цвет кожи Бето О'Рурка и Камалы Харрис, а также сексуальная ориентация Джо Байдена и Берни Сандерса являются серьёзными политическими недостатками.

Как мы неоднократно отмечали в нашей программе, в большинстве случаев левые отказываются применять к себе свои собственные стандарты. Но теперь — внезапно! — они в кои-то веки их применяют.



На протяжении десятилетий Демократическая партия навязывала нам всем принципы политики, основанной на принадлежности к той или иной группе. Их стараниями стало нормой вознаграждать одних и наказывать других исключительно за их пол, цвет кожи и за место, которое они якобы занимают в воображаемой иерархии «привилегированности». Сомнения в чём-либо из этого они сделали социальным преступлением: задайте вопрос или выразите несогласие — и вас заставят молчать, или подвергнут цензуре, или прогонят с работы. Если вы не заметили, они превращают наше общество в лишённый юмора гадюшник политкорректности.



Но теперь они, по крайней мере, применяют те же стандарты к своим собственным кандидатам в президенты! В гонке участвуют почти 20 человек, и демократы могли бы вести довольно интересную дискуссию о различных политических идеях. Когда люди расходятся во мнениях, это интересно. Но они не расходятся во мнениях, они согласны практически во всём. И их нападки друг на друга связаны почти исключительно с принадлежностью к той или иной группе.



Недавно в гонку вступил губернатор Колорадо Джон Хикенлупер. И вчера вечером — поскольку он мужчина — его допросили о том, выберет ли он женщину в качестве кандидата на пост вице-президента. Взгляните!



ДАНА БЭШ, корреспондент CNN: Губернатор, некоторые из ваших соперников-мужчин пообещали баллотироваться вместе с женщиной. Вы сделаете то же самое, да или нет?



ДЖОН ХИКЕНЛУПЕР, кандидат в президенты США: Конечно. Но почему же мы не спрашиваем женщин чаще о том, готовы ли они баллотироваться с мужчиной?



О! Его зашикали! Это была большая ошибка. Конечно же, Хикенлупер тотчас преклонился перед новой религиозной догматикой, но проявил недостаточное рвение. Недостаточную ненависть к себе. Это преступление. Он еретик. И инквизиторы в СМИ вскоре потребовали сжечь Хикенлупера!



CNN: Ответ Джона Хикенлупера о том, может ли его кандидат в вице-президенты быть женщиной, вызвал негативную реакцию.



ГАРРИ ЭНТЕН, старший политический аналитик CNN: Ума не приложу, о чём он говорил. Многие демократы чувствуют, что женщинам не давали того, что причитается им по праву. Когда Хикенлупер говорит что-то подобное, он, по сути, отмахивается от этой озабоченности.



ГОСТЬ СТУДИИ MSNBC: Даже и не знаю, как на это ответить. 45 президентов были мужчинами. Думаю, это говорит само за себя.



ПЭТТИ СОЛИС ДОЙЛ, бывший советник избирательного штаба Обамы: Думаю, это один из тех ответов, которые вызывают стон. Я, во всяком случае, стонала, глядя на это. Думаю, я пошлю губернатору Хикенлуперу копию этих салфеток с лицами президентов, среди которых одни мужчины.



Ого! Вот таким людям присуждают премию имени Кронкайта!



Но Хикенлупер не единственный кандидат, которого обвиняют в «нечистоте крови». Бывший кандидат в губернаторы Флориды Эндрю Гиллам только что обвинил Бето О’Рурка в том, что тот пользовался «рядом привилегий, которых нет у других кандидатов». Имелось в виду, что он белый.



Журнал Politico в статье, посвящённой Берни Сандерсу и Джо Байдену, задаёт вопрос: «Как гетеросексуальный мужчина баллотируется на пост президента?»



Расовый авторитет Камалы Харрис поставили под сомнение: её мать не чернокожая, а сама она вышла замуж за белого. Она неправа, говорят они.



Другими словами, даже кандидаты в президенты от Демократической партии не защищены от толпы. Хотя трудно сильно огорчаться по этому поводу: конечно же, они сами на себя это навлекли.



Дата выхода в эфир 21 марта 2019 года.