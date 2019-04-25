ABC News: Байден официально вступил в борьбу за пост президента США

Бывший вице-президент США Джо Байден стал 20-м кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, сообщает ABC News. В своём первом агитационном видеоролике Байден выразил опасение, что два президентских срока Трампа изменят Америку до неузнаваемости.

ТЕРРИ МОРАН, старший корреспондент ABC News: В сенате США, в этом здании, Джо Байден провёл 36 лет. Но он давно подумывал о том, чтобы баллотироваться на пост президента. Он уже дважды выставлял свою кандидатуру. И сегодня он вступил в (президентскую. — ИноТВ) гонку 2020 года, смело воззвав к базовым американским ценностям.

Джо Байден вступил в президентскую гонку 2020 года, объявив об этом в суровом и впечатляющем видеоролике. Кадры шествия белых расистов в Шарлотсвилле дают контекст для его рассуждений о том, что стоит на кону на этих выборах.



ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Идёт битва за душу этой страны. Основные ценности этой страны, наши позиции в мире, сама наша демократия — всё, что делает Америку Америкой, поставлено на кон. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.



Слова Байдена направлены непосредственно против президента Трампа.



ДЖО БАЙДЕН: Если мы позволим Дональду Трампу пробыть в Белом доме восемь лет, он в корне и навсегда изменит характер нашей страны. Нашу сущность. И я не могу стоять в стороне и смотреть, как это происходит.



В объявлении бывшего вице-президента также звучит тема прогрессивного патриотизма. Он обещает бороться за основополагающие принципы.



ДЖО БАЙДЕН: Мы не можем забыть того, что произошло в Шарлотсвилле. И, что ещё важнее, мы должны помнить, кто мы. Это Америка.



Объявлению, сделанному сегодня утром, предшествовали месяцы догадок: было очевидно, что неофициальная избирательная кампания Байдена набирает обороты. Но он подумывал об этом десятки лет. В 2008 году его покойный сын Бо Байден, пытавшийся победить рак мозга, призывал своего отца баллотироваться. И сейчас Байден исполняет желание сына, вступая в борьбу с многочисленными и разнообразными соперниками. Теперь он 20-й кандидат от Демократической партии.



Его лицо хорошо знакомо американцам: в политике он уже почти полвека. При президенте Обаме его любя называли «дядя Джо». Но его старомодный политический стиль, предполагающий личное и близкое общение, может быть и обузой. В этом году несколько женщин заявляли о нежелательном физическом контакте с Байденом — о прикосновениях и поцелуях. В сексуальных домогательствах они Байдена не обвиняли, но утверждали, что происшедшее вызвало у них ощущение неравенства. Байден пообещал впредь идти в ногу со временем и изменить свой стиль.



ДЖО БАЙДЕН: Границы, защищающие личное пространство, стали иными. И я это понимаю. Понимаю. Я буду больше учитывать и уважать личное пространство людей.



ТЕРРИ МОРАН: Идея борьбы с прогрессистским популизмом будет сочетаться у Джо Байдена с идеей возрождения среднего класса.



Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.