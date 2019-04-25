ABC News: Байден официально вступил в борьбу за пост президента США
ТЕРРИ МОРАН, старший корреспондент ABC News: В сенате США, в этом здании, Джо Байден провёл 36 лет. Но он давно подумывал о том, чтобы баллотироваться на пост президента. Он уже дважды выставлял свою кандидатуру. И сегодня он вступил в (президентскую. — ИноТВ) гонку 2020 года, смело воззвав к базовым американским ценностям.
Джо Байден вступил в президентскую гонку 2020 года, объявив об этом в суровом и впечатляющем видеоролике. Кадры шествия белых расистов в Шарлотсвилле дают контекст для его рассуждений о том, что стоит на кону на этих выборах.
ДЖО БАЙДЕН, бывший вице-президент США: Идёт битва за душу этой страны. Основные ценности этой страны, наши позиции в мире, сама наша демократия — всё, что делает Америку Америкой, поставлено на кон. Вот почему сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов.
Слова Байдена направлены непосредственно против президента Трампа.
ДЖО БАЙДЕН: Если мы позволим Дональду Трампу пробыть в Белом доме восемь лет, он в корне и навсегда изменит характер нашей страны. Нашу сущность. И я не могу стоять в стороне и смотреть, как это происходит.
В объявлении бывшего вице-президента также звучит тема прогрессивного патриотизма. Он обещает бороться за основополагающие принципы.
ДЖО БАЙДЕН: Мы не можем забыть того, что произошло в Шарлотсвилле. И, что ещё важнее, мы должны помнить, кто мы. Это Америка.
Объявлению, сделанному сегодня утром, предшествовали месяцы догадок: было очевидно, что неофициальная избирательная кампания Байдена набирает обороты. Но он подумывал об этом десятки лет. В 2008 году его покойный сын Бо Байден, пытавшийся победить рак мозга, призывал своего отца баллотироваться. И сейчас Байден исполняет желание сына, вступая в борьбу с многочисленными и разнообразными соперниками. Теперь он 20-й кандидат от Демократической партии.
Его лицо хорошо знакомо американцам: в политике он уже почти полвека. При президенте Обаме его любя называли «дядя Джо». Но его старомодный политический стиль, предполагающий личное и близкое общение, может быть и обузой. В этом году несколько женщин заявляли о нежелательном физическом контакте с Байденом — о прикосновениях и поцелуях. В сексуальных домогательствах они Байдена не обвиняли, но утверждали, что происшедшее вызвало у них ощущение неравенства. Байден пообещал впредь идти в ногу со временем и изменить свой стиль.
ДЖО БАЙДЕН: Границы, защищающие личное пространство, стали иными. И я это понимаю. Понимаю. Я буду больше учитывать и уважать личное пространство людей.
ТЕРРИ МОРАН: Идея борьбы с прогрессистским популизмом будет сочетаться у Джо Байдена с идеей возрождения среднего класса.
Дата выхода в эфир 25 апреля 2019 года.