Euronews: открытый гей твёрдо намерен стать следующим президентом США

Мэр небольшого города Саут-Бенд, Пит Буттиджич объявил о вступлении в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Как передаёт Euronews, Буттиджич — первый открытый гей, заявивший о намерении участвовать в предвыборной гонке.
Пит Буттиджич, мэр небольшого города Саут-Бенд в американском штате Индиана, официально объявил о вступлении в борьбу за выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Выборы должны состояться в 2020 году. Буттиджич — первый открытый гей, заявивший о намерении участвовать в гонке. А ещё Мэр Пит, как его называют, очень молодой политик. Ему всего 37 лет.
«Более чем смело в моём возрасте пытаться претендовать на высший пост в государстве, — отметил Буттиджич, выступая перед своими сторонниками. — До недавнего времени я больше думал о своей работе в качестве градоначальника, о том, каким будет для меня следующий год. Однако мы переживаем такой момент, который заставляет каждого из нас действовать, быть активными».
О вступлении в борьбу за право бросить вызов президенту-республиканцу Дональду Трампу на предстоящих выборах объявили более десятка демократов. Буттиджич собрал на кампанию 7 миллионов долларов в первом квартале года, опередив более известных конкурентов.
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