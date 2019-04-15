Главком НАТО в Европе: нужно больше общаться с Россией — это важный элемент сдерживания

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NYT: в ФБР ждут от России «большого шоу» в 2020 году и уже к нему готовятся New York Times
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«Мексике пора в Европу?»: Svenska Dagbladet задумалась о перспективах расширения ЕС Svenska Dagbladet
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CNN: Путин возникает везде, где не хватает мощи США — но во внешней политике он отнюдь не «гроссмейстер» CNN
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Конгрессмен США: лучшим ударом по Путину станет поддержка Украины National Interest
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NYT: Бутину приговорили к тюрьме, хотя секретов она не выдавала New York Times
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Guardian: Зеленский пообещал украинский паспорт тем, кто «страдает» в России Guardian
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G&M: российско-китайская «ось по расчёту» превращается в реальный альянс — к тревоге Запада Globe and Mail
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Stern: Россия обзавелась «подводным шпионом», способным одним махом уничтожить авианосную группу США Stern
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В России предложили создать «список Бутиной»
В России может появиться «список Бутиной», куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на депутатский запрос на имя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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В Орловской области в ДТП с участием автобуса пострадали 11 человек
По меньшей мере 11 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на автодороге М-2 Крым в Кромском районе Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
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Сотрудник отеля в Турции назвал вероятную стоимость отдыха Зеленского
Отдых победившего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского в Турции мог стоить до $30 тыс. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сотрудник турецкого отеля.
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США предъявили обвинения экстрадированному из Таиланда россиянину Богданову
Власти США предъявили обвинения задержанному в Таиланде россиянину Антону Богданову в хищении персональных данных, внедрении в компьютеры и махинациях с налогами на сумму более $1,5 млн.
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Минобороны опубликовало фотографии советских полководцев с военных парадов
Минобороны России запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел, в котором опубликованы эксклюзивные фотографии известных полководцев Советского Союза, которые были сделаны во время военных парадов.
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Продюсер Лободы отреагировала на иск концертного агентства к певице
Нателла Крапивина, продюсер исполнительницы Светланы Лободы, отреагировала на сообщения о том, что немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на певицу.
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Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Президент США Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщает ТАСС.
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МИД: США препятствуют нормальному участию России в работе ООН
Соединённые штаты манипулируют визовыми процедурами, препятствуя участию России в работе ООН. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
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Пентагон отправил дополнительно 320 военных на границу с Мексикой
Министерство обороны США направило дополнительно около 320 военнослужащих на границу с Мексикой. Об этом сообщает The Washington Examiner со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
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Тачи призвал Сербию признать Косово
Белград должен признать самопровозглашённую Республику Косово и отказаться от идеи создания любых моделей самоуправления с исполнительной властью или двойным суверенитетом на севере края, населённом сербами. Об этом заявил глава непризнанного государства Косово Хашим Тачи.
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В МИД России заявили, что развал ДРСМД откатывает мир на 30 лет назад
Отказ США от выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) перемещает мир в ситуацию 30-летней давности, заявил замгендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков.
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На Украине произошёл пожар на атомной электростанции
На Украине из-за повреждения трансформатора произошёл пожар на Ровенской атомной электростанции (АЭС) . Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
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Заместитель генпрокурора США подал в отставку
Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
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СМИ сообщили о задержании планировавшего теракт в Калифорнии мужчины
Сотрудники полиции и ФБР предотвратили террористический акт в американском штате Калифорния, сообщает Los Angeles Times.
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Медведчук назвал закон о курсе Украины в НАТО пиар-акцией Порошенко
Председатель политсовета украинской политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что курс Украины на вступление в НАТО и ЕС является пиар-акцией президента Петра Порошенко.
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Трамп передал в сенат протокол о приёме Северной Македонии в НАТО
Американский лидер Дональд Трамп передал в сенат протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, сообщает пресс-служба Белого дома.
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Умер американский режиссёр Джон Синглтон
Американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист Джон Синглтон умер на 52-м году жизни. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на семью режиссёра.
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На американском сегменте МКС произошёл сбой в системе электропитания
На американском сегменте Международной космической станции (МКС) произошёл сбой в системе электропитания, информирует NASA.
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Спортивный директор «Интера» заявил, что Спаллетти продолжит работу с командой
Спортивный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что в клубе довольны работой главного тренера команды Лучано Спаллетти и 60-летний специалист продолжит возглавлять коллектив.
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В Госдепе прокомментировали ситуацию вокруг видео с «лидером» ИГ
Представитель Государственного департамента в беседе с РИА Новости прокомментировал появление в сети видео с, как предполагается, «лидером» террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакром аль-Багдади.
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Подколзин считает, что сборной России не хватило везения в финале ЮЧМ по хоккею
Нападающий юниорской сборной России Василий Подколзин заявил, что недоволен своей игрой на турнире, но главным является командный результат.
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На Кольцевой линии московского метро появился новый тематический поезд
На Кольцевой линии столичного метрополитена в понедельник, 29 апреля, появился новый тематический поезд, он посвящён фестивалю «Московская весна a cappella», передаёт «Вечерняя Москва».
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Футболисты «Спартака» проигнорировали прессу после матча с «Рубином»
После окончания встречи 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Рубином» футболисты красно-белых не стали общаться с журналистами.
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Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара
Нападающий ПСЖ Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов за переход из «Сантоса» в «Барселону».
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Нагиев прокомментировал ситуацию вокруг шоу «Голос. Дети»
Ведущий вокального конкурса «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию вокруг финала проекта, победу в котором одержала Микелла Абрамова.
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Пентагон: США и Польша не заключили соглашение об увеличении американских войск
Представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон заявил, что США и Польша в настоящее время продолжают консультации относительно увеличения численности американских военнослужащих на территории страны, окончательное соглашение по данному вопросу не заключено.
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«Спартак» установил антирекорд посещаемости домашних матчей за последние 2,5 года
На матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Рубином» на «Открытие Арену» пришло наименьшее количество зрителей за последние 2,5 года.
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Порошенко подтвердил намерение подписать закон о языке
Президент Украины Пётр Порошенко подтвердил намерение подписать принятый Верховной радой закон об исключительном использовании украинского языка. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
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Власти Шри-Ланки утвердили компенсации пострадавшим в серии терактов
Правительство Шри-Ланки утвердило размер компенсационных выплат семьям жертв и пострадавшим в результате серии терактов в храмах и отелях страны во время католической Пасхи 21 апреля.
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Павлюченко считает, что половина состава «Спартака» не соответствует уровню команды
Бывший нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко заявил, что проблемы красно-белых заключаются не в тренере, а в качестве футболистов.
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В Госдуме оценили рейтинг стран с наиболее высокими военными расходами
Депутат Госдумы Александр Шерин в беседе с газетой «Известия» оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
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В Подмосковье предупредили о риске увеличения числа ДТП в майские праздники
В Московской области предупредили о риске увеличения числа дорожно-транспортных происшествий в майские праздники, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на региональную администрацию.
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МИД России выступил за политическое урегулирование кризиса в Ливии
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов в телефонном разговоре с министром иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой обсудил варианты решения военно-политического кризиса в стране.
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Кононов заявил о готовности продолжить работу со «Спартаком»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов заявил, что готов продолжить работать с командой, даже если не выполнит поставленные цели на сезон.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воздуха в Москве и Подмосковье 9 мая составит +15...+18 °C.
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В Госдуме прокомментировали рейтинг стран с самыми большими военными расходами
Депутат Государственной думы Андрей Климов в беседе с Inforeactor прокомментировал рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
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Объявлена расширенная программа ПМЭФ
Стала известна расширенная программа Петербургского международного экономического форума, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на фонд «Росконгресс».
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Кононов рассказал о ситуации с травмированными футболистами «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов рассказал журналистам о состоянии Николая Рассказова и Самуэля Жиго.
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Эксперт оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами
Глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с газетой «Известия» оценил рейтинг стран с самыми большими военными расходами, опубликованный Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI).
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Болтон обсудил с главой МИД Швеции ситуацию в Арктике
Помощник по национальной безопасности президента США Джон Болтон провёл переговоры с главой МИД Швеции Маргот Вальстрём, в ходе которых обсуждались вопросы трансатлантической и глобальной безопасности, в том числе ситуация в Арктике.
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Бердыев разочарован ничьей «Рубина» в матче со «Спартаком»
Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что его команда могла достичь лучшего результата в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком».
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Шойгу рассказал о последствиях попыток смены власти в Венесуэле
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки совершить государственный переворот в Венесуэле могут привести к росту террористической угрозы и всплеску нелегальной миграции.
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Вашингтон и Варшава приняли решение увеличить численность войск США в Польше
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что решение об увеличении численности американских военнослужащих в стране принято.
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Опубликован список игроков сборной Канады, которые примут участие в ЧМ
Пресс-служба сборной Канады по хоккею с шайбой опубликовала список из 22 игроков Национальной хоккейной лиги, которые будут выступать за национальную команду на чемпионате мира.
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Эксперт оценил идею создания базы данных злостных нарушителей ПДД
Председатель правления «Союза автошкол» Александр Ачкасов прокомментировал возможное появление единой базы данных злостных нарушителей ПДД. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
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Хоккеист СКА Прохоркин объявил об отъезде в НХЛ
Нападающий санкт-петербургского СКА Николай Прохоркин заявил, что подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз».
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СМИ сообщили о появлении в сети видео с «лидером ИГ»
В сети опубликована видеозапись с «лидером» террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакром аль-Багдади. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Reuters.
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«Спартак» сыграл вничью с «Рубином» в матче 26-го тура РПЛ
В рамках 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» не сумел обыграть казанский «Рубин».
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В Совфеде оценили лидерство Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов
Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в беседе с ФАН прокомментировал лидерство Крыма в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов.
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В Госдуме оценили слова Климкина о позициях Украины в рейтинге счастья
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил комментарий главы украинского МИД Павла Климкина по поводу Всемирного доклада о счастье, согласно которому Украина заняла 133-е место среди 156 стран по уровню благополучия населения.