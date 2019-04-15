Главком НАТО в Европе: нужно больше общаться с Россией — это важный элемент сдерживания

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти заявил о необходимости более активного диалога с Россией, пишет The Hill. По словам генерала, общение — это «очень важный элемент сдерживания».

«Поэтому я думаю, что нам следует больше общаться с Россией. Это гарантировало бы, что мы понимаем друг друга», — заявил Скапаротти в интервью одному из информационных агентств.

При этом он добавил, что общения не обязательно должно быть много.

Скапаротти также выразил обеспокоенность по поводу того, что США не знают Россию так же хорошо, как во времена холодной войны.

«Во времена холодной войны мы понимали сигналы друг друга. Мы общались. Я обеспокоен тем, что мы сегодня не знаем их так же хорошо», — подчеркнул генерал.