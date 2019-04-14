Washington Post: армия Венесуэлы осталась верна Мадуро, несмотря на ожидания американцев

Венесуэльской оппозиции не удалось переманить армию на свою сторону, пишет The Washington Post. При этом дезертирство военных было основой стратегии Вашингтона, который теперь высказывает своё недовольство оппозицией. Её представители в ответ говорят о слежке и контроле в рядах армии Венесуэлы, а также выражают своё разочарование в США, которые, по их мнению, не готовы реализовывать свои громкие заявления.

Когда в январе администрация Трампа впервые потребовала, чтобы правительство Венесуэлы ушло и дало дорогу оппозиции, возникли большие надежды на то, что венесуэльская армия сменит сторону и свергнет Мадуро, пишет The Washington Post.

Армия Венесуэлы была основой стратегии США, отмечает издание: некоторые из американских политиков предсказывали, что венесуэльские военные полностью перейдут на сторону оппозиции за несколько дней. Однако прошло уже три месяца, а армия по-прежнему, в большинстве своём, сохраняет верность Николасу Мадуро. Менее 1500 солдат дезертировало в соседнюю Колумбию: там их разоружили и поселили в отелях недалеко от границы, где они ждут, что произойдёт дальше.

Многие из них считают, что скоро состоится военное вторжение США, и что американцам потребуется их помощь. Кто-то считает, что Вашингтон занимается пустым бахвальством. По словам высокопоставленного политика из одной из стран, принимавшей дезертировавших венесуэльских солдат, у оппозиции, возглавляемой Хуаном Гуаидо, не было плана действий в отношении армии.

Как пишет The Washington Post, в администрации Трампа признали, что переход военных на сторону оппозиции происходит медленнее, чем ожидалось. По мнению специального посланника США в Венесуэле Эллиота Абрамса, одна из причин заключается в том, что в венесуэльскую армию внедрено около 20 000 агентов кубинских спецслужб, осуществляющих контроль и следящих за военным руководством. Издание отмечает, что присутствие тысяч кубинцев в Венесуэле подтверждается многими, однако их точное число, вероятно, сильно завышено американской администрацией.

Некоторые политики в США выражают своё раздражение по отношению к Гуаидо, поскольку считают, что он не может заручиться поддержкой армии. В свою очередь, лидеры оппозиции начинают беспокоиться: «мы знаем, что наше послании к армии услышано, но там ведётся активная слежка, шантаж и контрразведка», — приводит издание слова Хуана Андреса Мехии, депутата из партии Гуаидо. При этом некоторые сторонники Гуиадо признаются, что ждали большего от США: «их риторика, как и риторика международного сообщества, была крайне помпезной. Разочаровывает, когда о каких-то вещах говорят без реального намерения их немедленно реализовать», — цитирует The Washington Post ещё одного депутата, Фредди Суперлано.

Американские политики отвечают, что у них есть множество инструментов экономического и дипломатического давления: США ввели санкции на поставки нефти из Венесуэлы, а также аннулировали визы у высокопоставленных венесуэльских политиков и военных.

Издание отмечает, что теперь американские политики говорят о том, что в Венесуэле возникла угроза национальной безопасности США, исходящая от Кубы, а также от России, недавно отправившей в Каракас два своих ядерных бомбардировщика, а затем ещё 100 военнослужащих. Кроме того, на прошлой неделе Москва объявила об открытии в Венесуэле тренировочного центра, где местных военных будут обучать полётам на российских вертолётах.

Как сообщает The Washington Post, некоторые сотрудники из администрации Трампа, учитывая небольшую вероятность одобрения со стороны Совбеза ООН, предложили применить так называемый «Пакт Рио» от 1947 года, подразумевающий возможность интервенции. Однако даже наиболее верные союзники США в регионе, такие как Бразилия, высказались против военного вторжения.

«Это могло бы быть осуществлено под эгидой ООН, если бы в Венесуэле началась гражданская война, и нам пришлось бы проводить миротворческую операцию. Я не считаю, что обычное вторжение в Венесуэлу ради свержения Мадуро будет верным решением», — цитирует издание бразильского вице-президента Амилтона Моурана.