WE: американский сенатор опасается, что Россия и Китай нападут на Флориду из Венесуэлы

Россия и Китай поддерживают Венесуэлу и размещают там свои силы, отмечает американский сенатор Рик Скотт. По его словам, которые приводит The Washington Examiner, это угрожает не только стратегическим интересам США, но и самой территории Штатов, а потому, считает сенатор, Вашингтону необходимо быть готовым к применению военных инструментов и к интервенции в Венесуэлу по просьбе венесуэльского парламента.

Николас Мадуро даёт российским и китайским военным возможность для нападения на США, заявил американский сенатор от республиканцев Рик Скотт. «У нас будут проблемы, хотим мы это признать или нет, — сказал он. — Как только у них будет база в Венесуэле, они в итоге смогут прийти сюда по земле. Наша южная граница очень проницаема, как мы знаем. При правильных военных средствах они могут ударить по Флориде или любому другому району».

Сам Скотт настаивает, что США должны силой поставлять гуманитарную помощь в Венесуэлу, несмотря на возражения Мадуро. Он даже предлагал провести полноценную интервенцию, чтобы свергнуть правительство, мотивируя это тем, что Венесуэла превратилась в «важный театр конфронтации великих держав» — то есть США, России и Кубы. «Кубинцы, русские и китайцы видят в Венесуэле экономические возможности, но, что важнее, они видят шанс напугать США, стать для нас занозой».

Конституция Венесуэлы наделяет парламент правом давать разрешение на проведение иностранных военных миссий внутри страны. Но пока запрос США не поступал, отмечает автор статьи. «Если венесуэльский народ через своё избираемое национальное собрание и с помощью своих собственных законов и конституции запросит помощь, чтобы восстановить конституционное правительство и демократию, мы должны быть готовы ответить на призыв», — приводит автор статьи заявление Скотта.

Противостоять давлению США Мадуро помогают кубинские силы безопасности, а также Россия и Китай, пишет автор статьи. «США должны приступить к рассмотрению возможности использовать военную силу, чтобы привезти помощь миллионам голодающих и больных венесуэльцев», — заявил Скотт. Гуманитарный кризис в Венесуэле обострился из-за повсеместных проблем с электричеством, и в итоге миллионы людей отправились в соседние страны в поисках еды и лекарств, пишет издание.

В Венесуэле присутствуют российские системы воздушной защиты, из-за чего любая военная операция США становится рискованной. И к тому же в последние годы США обращали меньше внимания на этот регион, и оттого разведданных о нём мало, отметил Скотт.

В команде Трампа понимают сложность ситуации и отмечают, что непросто заставить Мадуро уйти с помощью экономических и дипломатических средств. «Если Китай и Россия вместе с Кубой получат доминирование над Венесуэлой, думаю, что американские стратегические интересы пострадают», — говорил советник по национальной безопасности Джон Болтон. Он отметил, что США заинтересованы в мирной передаче власти оппозиции. Но при этом он попросил не забывать об американских гражданах, которые находятся на территории Венесуэлы.

Однако Рик Скотт полагает, что кризис скорее всего переродится в конфликт вроде сирийского. И потому наряду с санкциями он советует Трампу готовить весь набор инструментов, включая использование военной силы, пишет The Washington Examiner.