El Periódico: «ложь, клише и манипуляции» — Мадуро раскритиковал речь Пенса в ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро резко осудил призыв вице-президента США Майка Пенса в Совбезе ООН признать президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо, пишет El Periódico. Мадуро отметил, что выступление Пенса было наполнено «ложью, клише и манипуляциями», а сам политик выставил себя «на посмешище».
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал выступление вице-президента США в Совете Безопасности ООН, заявив, что Майк Пенс выставил себя «на посмешище», сообщает El Periódico.
На заседании Совбеза, состоявшемся в среду по просьбе Вашингтона, Пенс выступил с призывом признать лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо президентом, назвав действующего лидера страны «узурпатором». Кроме того, американский политик потребовал отозвать верительные грамоты постоянного представителя Венесуэлы при ООН, назначенного правительством Мадуро.
Пенс отметил, что США работают над решением этой задачи. Тем не менее El Periódico полагает, что она труднодостижима, так как Мадуро пользуется поддержкой двух стран — членов Совбеза: Китая и России.
При этом Мадуро увидел в выступлении Пенса президентские амбиции. Так, он отметил, что слова американца похожи на речь «кандидата в президенты», что заставило его предположить, что тот метит в «президентское кресло в Белом доме».
Вместе с тем он подчеркнул, что выступление было наполнено «ложью, клише и манипуляциями», и потребовал от «одержимых» Венесуэлой США уважать страну и её конституцию.
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