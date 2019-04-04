NYT: деньги на смартфон после отставки Мадуро — в Белом доме сообщили о «плане спасения» для Венесуэлы

Советник президента США по экономическим вопросам Ларри Кадлоу рассказал о подготовке экономической помощи для восстановления экономики Венесуэлы, пишет The New York Times. Отмечается, что эту помощь получат сами венесуэльцы, но только после отставки президента страны Николаса Мадуро.

Администрация президента США Дональда Трампа готовит пакет экономической помощи, который Венесуэла получит, в случае если к власти в стране придёт лидер оппозиции Хуан Гуаидо, передаёт The New York Times.

Об этом в среду заявил председатель Национального экономического совета при Белом доме Ларри Кадлоу, также призвав президента Венесуэлы Николаса Мадуро сложить полномочия.

При этом издание отмечает, что Трамп готовит пакет помощи Венесуэле на фоне сокращения объёмов экономической поддержки других стран Латинской Америки, в том числе Гватемалы, Гондураса и Сальвадора. Такие меры вызваны недовольством президента миграционной политикой государств.

«У нас много планов по восстановлению венесуэльской экономики, — заявил Кадлоу. — Это будет планом спасения, планом реструктуризации».

По данным The New York Times, в течение последних лет Венесуэла страдала от гиперинфляции и обвала экономики, в связи с чем страну покинули миллионы жителей. Ситуация обострилась в январе, когда оппозиция отказалась признать законность избрания Мадуро, а её лидер провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства.

По словам Кадлоу, США координируют планы по стабилизации неустойчивой экономики Венесуэлы с региональными банками в Южной Америке и Международным валютным фондом. При этом он отметил, что все средства получат непосредственно жители страны через смартфоны или специальные мобильные приложения.

По его словам, в Вашингтоне уже придумали множество способов вливания наличности в страну. При этом Кадлоу пояснил, что «наличными будут не боливары, а доллары».

Вместе с тем чиновник не уточнил, о каком размере экономической помощи идёт речь и в какие сроки она будет доставлена в случае соблюдения условия об отстранении Мадуро от власти.

Кроме того, как сообщает The New York Times, Кадлоу рассказал о намерении президента Трампа ввести новые санкции против Венесуэлы.