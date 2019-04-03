Washington Post: российский фактор в Венесуэле спутал США все карты

За последние несколько месяцев США пришлось умерить энтузиазм относительно неизбежности и скорости прихода к власти в Венесуэле нового правительства во главе с лидером оппозиции Хуаном Гуаидо, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, Россия, руководствуясь финансовыми и геополитическими интересами, активно поддерживает президента Венесуэлы Николаса Мадуро в его стремлении удержать власть.

Ещё пару месяцев назад в администрации президента США Дональда Трампа уверяли, что крах режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро неизбежен и близок, однако уже сейчас там рассуждают о ситуации в стране не столь уверенно, пишет The Washington Post.

Вне зависимости от тяжести экономического положения, породившего настоящий миграционный кризис, президент ни на шаг не приблизился к потере власти, отмечает издание. Дело в том, что, хотя лидера оппозиции Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы признали более 50 стран, Мадуро пользуется поддержкой Китая, Турции и, прежде всего, России.

«И пока Кремль его не разочаровывает», — отмечает The Washington Post. Так, Москва пытается компенсировать потери страны от американских санкций, помогая с переработкой тяжёлой нефти.

Кроме того, Россия увеличивает поставки пшеницы и медикаментов. А на этой неделе российский дипломат в Каракасе подтвердил, что венесуэльская делегация приедет в Москву обсудить инвестиции в горнодобывающую, сельскохозяйственную и транспортную отрасли Венесуэлы.

Однако то, что произошло в конце марта, привлекло особое внимание Вашингтона, возмутив администрацию Трампа и американские СМИ. Два самолёта приблизительно с сотней российских военных на борту прибыли в Венесуэлу.

При этом в России отвергли критику США и, в частности, советника президента по национальной безопасности Джона Болтона, обвинившего страну в «провокации». Там заверили, что военные призваны помочь Венесуэле в обслуживании российских зенитно-ракетных комплексов С-300 на фоне постоянных отключений электроэнергии.

«Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-либо государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру, — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. — Что же касается Соединённых Штатов Америки, то они присутствуют во многих уголках мира, и никто не указывает им, где им быть, а где им не быть».

Вместе с тем, по мнению The Washington Post, значительную роль в российском «вмешательстве» в Венесуэлу играют деньги. Так, страна должна Министерству финансов России $3,1 млрд, а ещё $2 млрд — российской нефтегазовой компании «Роснефть». В Москве полагают, что российские инвестиции могут оказаться под угрозой при новом правительстве.

Однако издание полагает, что финансовый вопрос имеет для страны не первостепенное значение. В первую очередь там заботятся о своём международном авторитете. При этом оправдывают в России свои действия опасениями относительно того, что США стремятся к «ликвидации правительств неудобных стран».

Тем не менее The Washington Post полагает, что защита своего видения международной системы для России оказывается весьма непростой задачей.

«Существует понимание, что Венесуэла представляет собой довольно серьёзную проверку способности России защищать свои интересы в глобальном масштабе», — приводит издание слова директора Московского центра Карнеги Дмитрия Тренина.

Как отмечает The Washington Post, при всей жёсткости риторики американского правительства там также опасаются дальнейшего обострения обстановки в Венесуэле. И даже вашингтонский ястреб Болтон сдерживает энтузиазм при обсуждении будущего страны. Сейчас, утверждая, что власть Мадуро не так сильна, как кажется, Болтон всё же оговаривается: «Это борьба с авторитарным правительством, и, очевидно, она займёт некоторое время».