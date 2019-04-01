Эксперт: Россия хочет с США не дружбы, а стабильного соперничества

Отношения между Москвой и Вашингтоном стали соперническими, и изменить их на дружеские в ближайшее время не получится, заявил в интервью CNN генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По мнению аналитика, Россия и США должны стремиться к тому, чтобы договориться об условиях этого соперничества, чтобы «остальной мир спал спокойно».

Андрей, позвольте я задам вам вопрос по поводу конкретных проблем (в отношениях между США и Россией. — ИноТВ). Возьмём, к примеру, Венесуэлу. Мои друзья из России, высказываясь в пользу Путина, часто говорили, в том числе, и о том, что я не понимаю Путина, что он не агрессивен, а просто пытается укрепить и стабилизировать Россию, которой пришлось пройти через очень трудный период, поэтому его и беспокоят такие страны, как Грузия, Молдавия и Украина, которые исторически были частью зоны влияния России, — или же страны ближнего зарубежья, называйте как хотите.

Но если это так, почему Россия вкладывает такие огромные деньги в Венесуэлу и так печётся об этой стране — она же ведь в буквальном смысле находится в самой удалённой от России точке, которую можно найти на карте? Чем объясняется такая большая заинтересованность России в делах Венесуэлы, которая всё-таки располагается в западном полушарии и уже 150 лет входит в зону влияния США?

АНДРЕЙ КОРТУНОВ, гендиректор Российского совета по международным делам: Конечно, такой интерес можно объяснить и с экономической точки зрения: Венесуэла — страна с крупнейшими в мире нефтяными запасами, и Россия не может упустить возможность получить свой «кусок пирога». Но мне кажется, что здесь играют в том числе роль и кое-какие геополитические соображения: в сущности, логика может быть в том, что раз, дескать, вы копаетесь на нашем заднем дворе, то помните, мы тоже можем у вас на заднем дворе покопаться, так что давайте вместе сформируем какую-то общую стратегию: вы проявите определённую сдержанность в отношениях с нашими соседями, а мы в ответ, разумеется, покажем сдержанность в отношениях с вашими.

Считаете ли вы, что между Россией и США сложилась обстановка необратимой враждебности, или же есть шанс на некий прорыв и создание других отношений? Ведь обе стороны, похоже, проявляют известный фатализм, Россия стала лидером своего рода антиамериканской коалиции, и теперь, как мне кажется, в России царит фатализм, согласно которому США и Запад в целом в принципе выступают против Москвы?

АНДРЕЙ КОРТУНОВ: Во-первых, я хотел бы разделить настроения публики и решения, принимающиеся на политическом уровне: я не считаю, что россияне придерживаются антиамериканских позиций, ненавидят американцев или же считают их злом. Вместе с тем, если говорить о политическом уровне, что бы мы сейчас ни сделали, мы вряд ли сможем изменить ситуацию, и наши отношения скорее всего как минимум ещё какое-то время будут соперническими. И цель в таком контексте — не превратить эти отношения из сопернических в дружеские, а скорее решить, каким образом нам регулировать это соперничество, чтобы оно было менее рискованным и затратным, дабы обе страны сохраняли стабильность, а остальной мир мог тоже спокойно спать ночью.

Вы закончили на очень отрезвляющей и реалистической перспективе. С нами был Андрей Кортунов. Спасибо, что к нам пришли.

Дата выхода в эфир 01 апреля 2019 года.