Periódico: Гуаидо обещал продолжить борьбу и без депутатской неприкосновенности

Конституциональная ассамблея Венесуэлы лишила депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуаидо и разрешила проведение в отношении него уголовного расследования, пишет El Periódico. При этом сам Гуаидо заверил, что это не помешает ему продолжить борьбу против действующего президента Николаса Мадуро.
Лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности решением Конституциональной ассамблеи страны, сообщает El Periódico.
Издание отмечает, что созданный президентом Николасом Мадуро с целью ограничения полномочий оппозиционной Национальной ассамблеи орган тем самым дал «зелёный свет» Верховному суду страны для проведения уголовного расследования в отношении Гуаидо.
Во время заседания члены Конституциональной ассамблеи назвали Гуаидо в том числе человеком без родины, лакеем, фашистом и террористом, а также обвинили его в перебоях электричества.
Сам Гуаидо незамедлительно отреагировал на решение. Он вновь призвал «уставших от энергетических проблем и нехватки воды» венесуэльцев выступить против правительства Мадуро, а также снова обратился к венесуэльским военным.
«Вооружённые силы, у вас уже есть решение, которое необходимо принять. Позволять такое, значит выступать против ценностей республики. Не защищайте режим, который не станет ни защищать вас, ни облегчать страдания ваших семей», — заявил лидер оппозиции.
Кроме того, он в очередной раз подверг критике Конституциональную ассамблею и Верховный суд, а также обратился за поддержкой к Вашингтону.
«Мы не будем реагировать на несуществующий орган. Они санкционируют продолжение бессмысленного суда незаконно назначенным прокурором, режим показывает, что продолжает ошибаться», — приводит El Periódico слова Гуаидо.
Он подчеркнул, что вопреки решению ассамблеи продолжит свою деятельность, и призвал сторонников поддержать его на улицах Каракаса 6 апреля.
El Periódico полагает, что «стороны венесуэльского конфликта стали ещё на шаг ближе к пропасти».
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