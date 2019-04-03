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Periódico: Гуаидо обещал продолжить борьбу и без депутатской неприкосновенности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Конституциональная ассамблея Венесуэлы лишила депутатской неприкосновенности лидера оппозиции Хуана Гуаидо и разрешила проведение в отношении него уголовного расследования, пишет El Periódico. При этом сам Гуаидо заверил, что это не помешает ему продолжить борьбу против действующего президента Николаса Мадуро.
Periódico: Гуаидо обещал продолжить борьбу и без депутатской неприкосновенности
Reuters

Лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности решением Конституциональной ассамблеи страны, сообщает El Periódico.

Издание отмечает, что созданный президентом Николасом Мадуро с целью ограничения полномочий оппозиционной Национальной ассамблеи орган тем самым дал «зелёный свет» Верховному суду страны для проведения уголовного расследования в отношении Гуаидо.

Во время заседания члены Конституциональной ассамблеи назвали Гуаидо в том числе человеком без родины, лакеем, фашистом и террористом, а также обвинили его в перебоях электричества.

Сам Гуаидо незамедлительно отреагировал на решение. Он вновь призвал «уставших от энергетических проблем и нехватки воды» венесуэльцев выступить против правительства Мадуро, а также снова обратился к венесуэльским военным.

«Вооружённые силы, у вас уже есть решение, которое необходимо принять. Позволять такое, значит выступать против ценностей республики. Не защищайте режим, который не станет ни защищать вас, ни облегчать страдания ваших семей», — заявил лидер оппозиции.

Кроме того, он в очередной раз подверг критике Конституциональную ассамблею и Верховный суд, а также обратился за поддержкой к Вашингтону.

«Мы не будем реагировать на несуществующий орган. Они санкционируют продолжение бессмысленного суда незаконно назначенным прокурором, режим показывает, что продолжает ошибаться», — приводит El Periódico слова Гуаидо.

Он подчеркнул, что вопреки решению ассамблеи продолжит свою деятельность, и призвал сторонников поддержать его на улицах Каракаса 6 апреля.

El Periódico полагает, что «стороны венесуэльского конфликта стали ещё на шаг ближе к пропасти».

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источник
El Periódico Испания Европа
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Венесуэла депутат Николас Мадуро протест Хуан Гуаидо
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