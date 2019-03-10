El Periódico: у этого кризиса есть имя — Венесуэлу охватила новая волна протестов

Тысячи венесуэльцев вновь вышли на улицы Каракаса в поддержку Хуана Гуаидо, провозгласившего себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, пишет El Periódico. Отмечается, что основной причиной недовольства стало отключение электричества сразу в нескольких городах страны. При этом сам президент страны Николас Мадуро и его сторонники обвинили в перебоях с электричеством власти США.

«Всё, чего я хочу, чтобы Николас ушёл, я не хочу пособий, я не хочу комитетов по снабжению и производству», — скандировали тысячи венесуэльцев, в очередной раз вышедших на протесты против действующий власти на улицы Каракаса, пишет El Periódico.



В свою очередь, сторонники Николаса Мадуро также не остались в стороне. С требованиями установления мира в стране и осуждением вмешательства США во внутреннюю политику своей страны они собрались поддержать президента Венесуэлы у его официальной резиденции, дворца Мирафлорес.



Издание отмечает, что новая волна протестов мало чем отличалась от митингов прошлых недель. Национальная гвардия страны и противники Мадуро вновь вступали в столкновения, а полиция применяла слезоточивый газ.



Однако в отличие от прежних протестов, новые прошли на фоне отключений электричества сразу в нескольких городах Венесуэлы. И, несмотря на заявления правительства о постепенном восстановлении энергоснабжения, в венесуэльских СМИ появлялись всё новые сообщения об отсутствии электричества в разных районах страны.



Как сообщается, перебои с электричеством не только привели к прекращению работы метро и отмене внутренних и международных рейсов, но и повлияли на работу местных больниц и других важных объектов. Кроме того, венесуэльцы остались без доступа в интернет и возможности осуществлять безналичную оплату или снимать деньги.



При этом Хуан Гуаидо, в январе провозгласивший себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, не преминул воспользоваться положением и использовать последние события в качестве аргумента в пользу необходимости отстранения Мадуро.



«Они не могут решить кризис, который создали. Они заставляют нас вернуться в сельскую Венесуэлу. У этого кризиса есть имя и фамилия: Мадуро», — прокричал Гуаидо в мегафон, стоя на крыше грузовика перед своими сторонниками.



Вместе с тем собравшиеся венесуэльцы стали скандировать лозунги в поддержку военного вмешательства США, однако сам Гуаидо высказался на эту тему менее эмоционально.



«Мы рассматриваем все варианты», — заявил он относительно статьи конституции Венесуэлы, позволяющей Национальной ассамблее разрешать присутствие на территории страны иностранных войск, добавив, что «всему своё время».



При этом в самом правительстве Венесуэлы утверждают, что отключение электричества дело рук американских властей. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес также заявил, что предоставит все необходимые доказательства «целенаправленной агрессии» США делегации комиссии ООН по правам человека, которая, как ожидается, прибудет с визитом в Каракас уже на следующей неделе. По его словам, атака была направлена на автоматическую систему контроля крупнейшей гидроэлектростанции страны — «Эль-Гури», передаёт El Periódico.