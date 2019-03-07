FAZ: Венесуэла высылает немецкого посла за «вмешательство во внутренние дела страны»

Венесуэльский МИД объявил о высылке из страны посла Германии Даниэля Кринера, сообщает Frankfurter Allgemeine. В письменном обосновании ведомства говорится, что Кринер неоднократно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, открыто поддерживая «экстремистские круги венесуэльской оппозиции».

В минувшую среду МИД Венесуэлы провозгласил немецкого посла Даниэля Кринера персоной нон-грата и предоставил ему 48 часов на то, чтобы покинуть территорию страны, пишет Frankfurter Allgemeine. Министерство иностранных дел ФРГ подтвердило высылку посла вечером того же дня: пока неизвестно, коснётся ли это решение других сотрудников немецкого посольства.

Как сообщает издание, Каракас объяснил высылку тем, что Кринер «неоднократно вмешивался во внутренние дела страны». В дипломатических кругах существует мнение, что это решение стало реакцией Мадуро на то, что послы некоторых стран в минувший понедельник присутствовали в международном аэропорту Каракаса, куда прилетел вернувшийся в страну лидер оппозиции Хуан Гуаидо. Согласно информации, приводимой одним из чилийских новостных порталов, Кринер, а также чилийский посол в Венесуэле были основными инициаторами этой акции.

Frankfurter Allgemeine информирует, что в письменном обосновании высылки венесуэльский МИД назвал «неприемлемым» тот факт, что дипломатический представитель вмешивается в политику Венесуэлы, «поддерживая заговор экстремистских кругов венесуэльской оппозиции». Кроме того, ведомство привело выдержку из экспертизы немецкого бундестага, заключившей, что есть основания полагать, что признание Гуаидо является «вмешательством во внутренние дела» Венесуэлы.

Издание сообщает, что Кринер, как и многие другие иностранные представители, признавшие Гуаидо, за последнее время много раз встречался с лидером венесуэльской оппозиции. Последняя такая встреча прошла в резиденции испанского посла: помимо Кринера, на ней также присутствовали представители Франции, Португалии, Чили, Румынии, Нидерландов, Канады и США.

Frankfurter Allgemeine напоминает, что Хуан Гуаидо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы 23 января — с тех пор его признало более 50 стран.