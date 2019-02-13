Contra Magazin увидел в венесуэльском кризисе происки «длинной руки Вашингтона»

В Венесуэле происходит не «восстание угнетённого народа против своего тирана», а «инсценировка ещё одной цветной революции», пишет Contra Magazin. И всё это затеяли американцы, убеждён автор статьи. Правда, сейчас западная риторика в отношении событий в стране меняется, а это значит, что венесуэльской оппозиции нужно приготовиться к предательству со стороны их союзников в Европе и США.
Западные СМИ представляют лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо этаким «человеком от народа», которого поддерживают массы, пишет Contra Magazin. В действительности же многие граждане страны узнали о его существовании только после того, как он был избран главой Национального собрания пару недель назад.
Поэтому удивляет, что глава Белого дома Дональд Трамп так поспешно признал этого человека временным президентом. «Или может быть людям в Вашингтоне известно больше, чем тем, кто находится в Каракасе?» — задаётся вопросом автор статьи. Складывается впечатление, что американские власти были подготовлены к такому развитию событий в стране.
Ещё когда Трамп только заступил на пост президента, он понимал, что «проблемной» Венесуэлой придётся заняться как можно скорее. И «длинная рука Вашингтона» готовила удар по президенту страны Николасу Мадуро. Представители США проводили встречи с противниками главы государства в рядах армии, обсуждая возможность его свержения. Уже тогда американцы старательно искали конституционное обоснование для переворота.
Вице-президент США Майкл Пенс заверил Гуаидо в поддержке Белого дома, если он объявит себя главой государства. Так что сама идея и аргументация исходила скорее от Вашингтона, чем венесуэльской оппозиции. И это было больше похоже не на предложение, а требование, убеждён автор.
В свете этих фактов можно сказать, что в Венесуэле происходит не «восстание угнетённого народа против своего тирана», а «инсценировка ещё одной цветной революции» по уже хорошо знакомому со времён распада СССР сценарию. Героя и лидера революции отобрали не в Каракасе, а в Вашингтоне. Хотя стоит признать, что у Мадуро достаточно врагов внутри страны. К тому же многие могут поддерживать Гуаидо, не зная, чьи интересы он представляет.
Интерес вызывают и требования, которые выдвигают протестующие. В отличие от французских «жёлтых жилетов» они не призывают принять какие-то конкретные меры по улучшению социальных условий в стране. Они хотят «свободы». При этом непонятно, что они под этим подразумевают. Свобода демонстраций ограничена не сильнее, чем в самой Франции, где власть также противодействует демонстрантам. При этом на Западе никто не говорит о недостатке свободы во Франции и к отставке президента страны Эммауэля Макрона не призывает.
Да и со свободой слова в Венесуэле дела также обстоят хорошо, утверждает автор. Гражданские свободы гораздо грубее попираются в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. Но они — стратегические союзники Запада, так что там процесс цветной революции никто не запускает.
Вашингтон прилагает все возможные усилия, чтобы Гуаидо выглядел как поборник интересов венесуэльцев, а не «марионетка путчистов-гринго». Но дело в том, что главный аргумент американской стороны — а именно конституционная обоснованность переворота — не выдерживает никакой критики. В основном документе страны нет ни одного пункта, который мог подтвердить законность действий Гуаидо, объявившего себя временным президентом.
Но после того как Италия и Греция помешали ЕС выступить с единой позицией по ситуации в Венесуэле, Брюссель изменил своё отношение к лидеру оппозиции. Его стали называть «важным помощником» в процессе организации честных и свободных перевыборов. Но он мог помочь в этом и без попытки переворота, подчёркивает автор.
Новая трактовка роли Гуаидо в венесуэльском кризисе свидетельствует о том, что Запад начал отступать. Оппозиционным силам нужно начать готовиться к тому, что их союзники в США и Европе бросят их, как и многих других, кто рисковал своими жизнями ради интересов Запада. Остаётся смотреть, смогут ли противники Мадуро и дальше укреплять свои позиции в стране, а также пополнять ряды своих сторонников без поддержки извне, заключает издание.
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