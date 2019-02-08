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Пенс: США надеются на «мирную передачу власти» в Венесуэле, но не исключают никаких вариантов

Материал представлен в переводе ИноТВ
Вашингтон надеется добиться «восстановления демократии» в Венесуэле путём экономической изоляции правительства Николаса Мадуро и поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, заявил в интерьвю CBS News вице-президент США Майк Пенс. При этом американский политик не стал исключать возможность военного вмешательства США в венесуэльский кризис.

Высокопоставленный сотрудник администрации Трампа рассказал CBS News, что США опасаются за жизнь лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо. США не хотят видеть Николаса Мадуро у власти.

В среду утром ведущий вечерних новостей CBS Джефф Глор взял интервью у вице-президента Майка Пенса и расспросил его о ситуации в Венесуэле.

ДЖЕФФ ГЛОР, ведущий CBS News: Что должен сделать в Венесуэле Николас Мадуро, чтобы США пошли на военное вмешательство?

МАЙКЛ ПЕНС, вице-президент США: Президент Трамп подал пример всему миру, поддержав легитимного президента Венесуэлы — Хуана Гуаидо. Я чрезвычайно горд тем, что США стали первым государством на планете, признавшим Хуана Гуаидо новым лидером страны. Николас Мадуро — диктатор, не имеющий никаких законных притязаний на власть. Он довёл свою страну до нищеты через угнетение и социализм. Николасу Мадуро пора уйти.

ДЖЕФФ ГЛОР: Но он до сих пор у власти.

МАЙКЛ ПЕНС: В данный момент мы работаем над тем, чтобы предоставить гуманитарную помощь, о которой просит правительство Гуаидо, Национальная ассамблея. И мы продолжим этим заниматься.

Мы также продолжим оказывать любую дополнительную поддержку, которая им необходима для восстановления демократии в Венесуэле. Но… Николас Мадуро должен уйти. Его время кончилось. И США и дальше будут рассматривать любые варианты, тесно сотрудничать с президентом Гуаидо, пока демократия не будет восстановлена.

ДЖЕФФ ГЛОР: Но верите ли вы в то, что его уход возможен без военного вмешательства США?

МАЙКЛ ПЕНС: Мы по-прежнему надеемся на мирную передачу власти в Венесуэле. Отрадно было видеть на этих выходных высокопоставленного военного, генерала авиации (Франсиско Эстебана Янеса Родригеса. — ИноТВ), объявляющего о своей лояльности Национальной ассамблее и президенту Гуаидо. В его заявлении говорится, что очень многие военные в Венесуэле на самом деле поддерживают демократически избранное правительство.

Послушайте, с первого дня этой администрации президент Трамп ясно дал понять, что мы будем отстаивать свободу и демократию в Венесуэле. Мы ввели санкции против более 50 лиц, связанных с режимом Мадуро. Недавно мы ввели санкции против (венесуэльской. — ИноТВ) государственной нефтяной компании. Мы не будем исключать никаких вариантов. Но, видя, как сотни тысяч  людей выходят на улицы ради свободы, демократии и восстановления Венесуэлы, мы надеемся на мирную передачу власти.

ДЖЕФФ ГЛОР: Учитывая тамошнюю ожесточённость и риторику, вы и вправду думаете, что мирная передача власти возможна?

МАЙКЛ ПЕНС: Мы видим в Венесуэле беспрецедентное движение. Это буквально сотни тысяч людей во главе с президентом Гуаидо — они с готовностью выходят на улицы, просто для того чтобы восстановить конституционное правление в своей стране. Президент (Трамп. — ИноТВ) признал президента Гуаидо, и теперь к нам присоединились более 35 стран по всему миру, включая европейские страны.

Мы действительно верим, что путём поддержки легитимного правительства, предоставления гуманитарной помощи, формирования сильного общественного мнения в мире и путём экономической изоляции режима Мадуро добиться мирной передачи власти по-прежнему возможно. Но мы также хотим ясно дать понять, что мы будем поддерживать правительство президента Гуаидо и в полной мере оказывать ему любую необходимую поддержку, пока демократия не будет восстановлена.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2019 года.

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
CBS NEWS США Северная Америка
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