Guardian: даже союзники США против вторжения в Венесуэлу — они помнят кровавую историю американских интервенций

Вице-президент США Майк Пенс вновь выступил с завуалированной угрозой военной интервенции в Венесуэлу, пишет The Guardian. Но Вашингтон, похоже, всё более одинок в своей готовности использовать силу для свержения венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

И европейские державы, и часть ключевых союзников Дональда Трампа в Латинской Америке, которые признали оппозиционера Хуана Гуаидо легитимным президентом Венесуэлы, предупредили о том, что выступят против отправки войск в эту южноамериканскую страну.

Гуаидо в течение нескольких недель настаивал на том, что его движение направлено на мирные, демократические перемены, указывает издание. Но после того как оппозиции в прошлые выходные не удалось добиться въезда в Венесуэлу гуманитарной помощи, он призвал международное сообщество не исключать никаких вариантов решения венесуэльского кризиса.

Этот намёк на использование военной силы был встречен с энтузиазмом со стороны таких ястребов, как американский сенатор Марко Рубио, однако вызвал тревогу в других странах, в частности потому что Трамп ранее уже поднимал вопрос о возможном вторжении в Венесуэлу.

Выступая на заседании «Группы Лимы» в столице Колумбии Боготе, Пенс вновь выступил с угрозой интервенции, назвав Мадуро «узурпатором» и призвав мировое сообщество добиться его отстранения от власти.

«Лидерам всего мира: время пришло. В борьбе Венесуэлы за свободу никто не может стоять в стороне. Мы надеемся на мирный переход власти к демократии, но, как ясно дал понять президент Трамп, все варианты на столе», — заявил Пенс.

Он также призвал региональные державы заморозить нефтяные активы Венесуэлы и передать их под контроль Гуаидо.

Однако за пределами Соединённых Штатов лишь немногие, похоже, готовы столкнуться с перспективой кровопролития. У Латинской Америки болезненная и кровавая история интервенций США, кроме того ещё одним сдерживающим фактором служат ужасные последствия американского вторжения в Ирак, начавшегося в 2003 году.

Вторжение в Венесуэлу будет сложным и кровавым, уверено издание. Кроме того, с большой вероятностью оно перерастёт в затяжную гражданскую войну. В Вооружённых силах Венесуэлы служат более 300 тысяч военных. Помимо этого, тысячи человек являются членами проправительственных «банд» или повстанческих групп. Да и сама страна обладает непростой местностью. Наконец Каракас до сих пор пользуется поддержкой таких международных партнёров, как Китай и Россия.

Пока США объявили о внесении в санкционный список руководителей четырёх регионов Венесуэлы.

На встрече «Группы Лимы» Майк Пенс также сообщил, что в дальнейшем будут приняты ещё более жёсткие меры по отношению к венесуэльским властям.

«В ближайшие дни Соединённые Штаты объявят о введении ещё более жёстких санкций против коррупционных финансовых сетей этого режима. Мы будем работать со всеми вами, чтобы найти каждый украденный ими доллар вплоть до последнего, и будем работать над тем, чтобы вернуть в Венесуэлу эти деньги», — подчеркнул Пенс.

Между тем издание The Guardian отмечает, что большая часть правительства и промышленности Венесуэлы уже находится под санкциями, так что союзникам Гуаидо будет сложно усилить финансовое давление на режим.