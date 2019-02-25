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112: Климкин потребовал от Мадуро пустить в Венесуэлу гуманитарную помощь

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев осуждает насилие в границах Венесуэлы. Как передаёт «112 Украина», Климкин призвал власти Венесуэлы отменить блокаду международной гуманитарной помощи.
112: Климкин потребовал от Мадуро пустить в Венесуэлу гуманитарную помощь
Reuters

Украина осуждает насилие на границах Венесуэлы во время блокирования ввоза гуманитарной помощи в страну. Как передаёт «112 Украина», об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

«Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие в границах Венесуэлы, которое привело к смертям и травмам. Мы требуем, чтобы режим узурпатора власти Мадуро завершил эти недостойные действия, и чтобы был обеспечен срочный пропуск гуманитарной помощи», —  написал Климкин в Twitter.
 
Как напоминает украинский канал, президент Венесуэлы Николас Мадуро отказался от международной гуманитарной помощи. Для её блокирования он отправил военных на границу.
Между военными и мирными жителями произошли столкновения.
 
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