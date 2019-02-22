Euronews: венесуэльская оппозиция вступила в «битву» за гуманитарную помощь с полицией

Представители венесуэльской оппозиции вступили в столкновения с полицией на севере страны из-за гуманитарной помощи. Президент Николас Мадуро объявил, что закрывает границы для обеспечения безопасности. В то время как Хуан Гуаидо, объявивший себя «временно исполняющим обязанности президента», подписал свой первый «указ» о разрешении на доставку гуманитарных грузов и призвал своих сторонников этому помочь, передаёт Euronews.
Депутаты от оппозиции прибывают в Карабобо, штат на севере Венесуэлы. Они будут координировать доставку лекарств и продовольствия, которые были отправлены жителям Венесуэлы. Но уже в первые часы попытка депутатов забрать гуманитарную помощь обернулась столкновениями с полицией.
РИЧАРД БЛАНКО, депутат от оппозиции:Они пытаются сделать так, чтобы мы не добрались до нашего пункта назначения — Сан-Кристобаля. Но узурпаторы забывают, что эти мужчины в зелёном — тоже люди! Мы доставим народу еду и лекарства, чего бы это нам ни стоило. Президент Гуаидо сказал, что мы должны это сделать.
В четверг Николас Мадуро объявил о закрытии границы между Венесуэлой и Бразилией. По словам президента, это необходимо для обеспечения безопасности страны. И Мадуро грозит также закрыть границу с Колумбией.
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы:Начиная с восьми вечера четверга, граница с Бразилией будет закрыта до тех пор, пока не будет дано иное указание.
Среди тех, кто вместе с другими депутатами отправился к границе с Колумбией, был Хуан Гуаидо, который в январе объявил себя «временно исполняющим обязанности президента». Накануне он подписал свой первый указ о разрешении на доставку в страну гуманитарной помощи. Её прибытие ожидается 23 февраля.
Сейчас в колумбийском городе Кукуте готовятся к благотворительному концерту. Организован он по инициативе британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. А всего в 300 метрах оттуда пройдёт ещё один концерт. Его устраивает официальный Каракас. Это мероприятие пройдёт на территории Венесуэлы.
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман заявил, что запланированный ранее реванш между британцем Тайсоном Фьюри и чемпионом организации в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером в ближайшее время не состоится.
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе американец Тайрон Вудли критически отозвался о поединке между обладателем титула организации среди легковесов россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александры Кольцовой о ситуации с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
В Астраханской области в рамках учений расчёты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» проведут боевые пуски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» опубликовал в социальной сети фото, на которых показал состояние газона на домашнем стадионе команды «Екатеринбург Арена» в преддверии матча 18-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом».
Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России принять меры по снижению процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам до 8% годовых и ниже. Доклад на эту тему должен быть представлен до 15 января 2020 года, а далее — раз в полгода.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова прокомментировала сложившуюся ситуацию с выбором кандидата от Украины для участия в конкурсе «Евровидение-2019».
Япония выразила протест России в связи с поездкой на Курильские острова спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении сотрудников СБУ и прокуратуры Украины после того, как украинские правоохранительные органы начали расследование в отношении семи российских военнослужащих в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Россия работает со всеми странами, которые озабочены перспективой силового решения ситуации в Венесуэле, а также рассчитывает, что приверженные Уставу ООН страны выступят против подходов США в регионах Южной Америки. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.