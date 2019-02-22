Euronews: венесуэльская оппозиция вступила в «битву» за гуманитарную помощь с полицией

Представители венесуэльской оппозиции вступили в столкновения с полицией на севере страны из-за гуманитарной помощи. Президент Николас Мадуро объявил, что закрывает границы для обеспечения безопасности. В то время как Хуан Гуаидо, объявивший себя «временно исполняющим обязанности президента», подписал свой первый «указ» о разрешении на доставку гуманитарных грузов и призвал своих сторонников этому помочь, передаёт Euronews.

Депутаты от оппозиции прибывают в Карабобо, штат на севере Венесуэлы. Они будут координировать доставку лекарств и продовольствия, которые были отправлены жителям Венесуэлы. Но уже в первые часы попытка депутатов забрать гуманитарную помощь обернулась столкновениями с полицией.

РИЧАРД БЛАНКО, депутат от оппозиции: Они пытаются сделать так, чтобы мы не добрались до нашего пункта назначения — Сан-Кристобаля. Но узурпаторы забывают, что эти мужчины в зелёном — тоже люди! Мы доставим народу еду и лекарства, чего бы это нам ни стоило. Президент Гуаидо сказал, что мы должны это сделать.

В четверг Николас Мадуро объявил о закрытии границы между Венесуэлой и Бразилией. По словам президента, это необходимо для обеспечения безопасности страны. И Мадуро грозит также закрыть границу с Колумбией.

НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: Начиная с восьми вечера четверга, граница с Бразилией будет закрыта до тех пор, пока не будет дано иное указание.

Среди тех, кто вместе с другими депутатами отправился к границе с Колумбией, был Хуан Гуаидо, который в январе объявил себя «временно исполняющим обязанности президента». Накануне он подписал свой первый указ о разрешении на доставку в страну гуманитарной помощи. Её прибытие ожидается 23 февраля.

Сейчас в колумбийском городе Кукуте готовятся к благотворительному концерту. Организован он по инициативе британского предпринимателя Ричарда Брэнсона. А всего в 300 метрах оттуда пройдёт ещё один концерт. Его устраивает официальный Каракас. Это мероприятие пройдёт на территории Венесуэлы.

Дата выхода в эфир 21 февраля 2019 года.