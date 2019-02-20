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«Янки, отправляйтесь домой»: в Аргентине прошла акция в поддержку Мадуро
В столице Аргентины прошла акция в поддержку венесуэльского президента. Как передаёт Euronews, на улицу вышли как аргентинцы, так и венесуэльцы, которые сейчас живут в Аргентине, они несли в руках плакаты «Мадуро — законный президент» и «Янки, отправляйтесь домой».
«Мадуро — законный президент», «Янки, отправляйтесь домой» — плакаты с такими надписями несли в Буэнос-Айресе участники демонстрации в поддержку венесуэльского президента. На акцию вышли как аргентинцы, так и венесуэльцы, которые сейчас живут в Аргентине.
 
В манифестации приняли участие несколько сот человек, которые прошли по улицам Буэнос-Айреса в направлении посольства США. Они убеждены, что американцы пытались организовать в Венесуэле государственный переворот. Более того, по их мнению, США готовились к военному вмешательству, которое было замаскировано под гуманитарную помощь.
 
МУЖЧИНА: Нет лучшей гуманитарной помощи, чем отмена экономической блокады. Они лицемеры, они вводят экономическую блокаду, а потом отправляют гуманитарную помощь. Клоун Трамп должен снять маску.
 
ЖЕНЩИНА: Говорят, что в моей стране диктатура, но это не так. У нас проводятся демократические выборы, на которые все могут прийти и высказать свое мнение. А оппозиция в тот момент не выставила никакой серьёзной кандидатуры.
 
 Дата выхода в эфир 20 февраля 2019 года. 
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Euronews Франция Европа
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