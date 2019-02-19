CBS News: Трамп призвал сторонников Мадуро согласиться на амнистию и отдать власть

Выступая в Майами перед американцами венесуэльского происхождения, президент США выразил поддержку Хуану Гуаидо и потребовал от венесуэльского лидера Николаса Мадуро уйти в отставку, сообщает CBS News. Как отмечает телеканал, Трамп заявил, что сторонники Мадуро могут рассчитывать на амнистию, поскольку Гуаидо не желает им мстить.
Сегодня в Майами президент Трамп выступил перед сообществом американцев венесуэльского происхождения. Говоря о текущем кризисе в Венесуэле, он назвал ситуацию «гуманитарным кризисом» и призвал президента Николаса Мадуро и его режим отказаться от власти.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Весь мир смотрит на вас. Сегодня. Каждый день. Каждый день в будущем. Сейчас вы стоите перед выбором, и вам от него не спрятаться. Вы можете принять великодушно предложенную президентом Гуаидо амнистию и жить в мире со своей семьёй и своими соотечественниками. Президент Гуаидо не стремится вам мстить. Мы тоже не стремимся.
Корреспондент CBS News Эррол Барнетт сейчас в Майами, где выступал президент. Напоминает предвыборный митинг, Эррол. Что можно отметить в президентской речи?
ЭРРОЛ БАРНЕТТ, корреспондент CBSNews:Как вы слышали, у президента было предложение к лоялистам Николаса Мадуро. Он заявил, что пришло время принять предложенную Хуаном Гуаидо амнистию, не блокировать (гуманитарную. — ИноТВ) помощь, которая, как ожидается, поступит в страну на этих выходных. Президент также призвал позволить мирные протесты.
Одна из фраз, зачитанных или высказанных сегодня президентом и вызвавших самые громкие аплодисменты, была о том, что он стремится к мирной передаче власти, но по-прежнему рассматривает любые варианты. Публика, состоящая по большей части из американцев венесуэльского происхождения, латиноамериканцев, поддерживающих президента Трампа, встретила это замечание шумным одобрением.
Он также сыграл на эмоциях. Мать убитого в 2017 году лидера повстанцев Оскара Переса — это убийство называют внесудебной расправой — произнесла речь о свободе на испанском языке. После этого президент Трамп заявил: «Я не понимаю, что она сейчас сказала. Но я понимаю, что она сейчас сказала». То есть он действительно сыграл на эмоциях толпы.
Однако можно сказать, что большая часть этой речи была рассчитана на 2020 год (год следующих президентских выборов в США. — ИноТВ). Президент заявил, что, по его мнению, Венесуэла — пример провала социалистической политики. По его словам, социализм порождает бедность и раскол, это «унылая, дискредитированная идеология», которая приводит к тирании. И, говоря, скорее, о внутренней политике, президент заявил, что Америка никогда не будет социалистической страной. «Мы останемся свободными. Сейчас и всегда».
Итак, ясно, что, высказываясь в поддержку и.о. президента Венесуэлы (Хуана Гуаидо. — ИноТВ), он в то же время в значительной степени готовится к 2020 году и с помощью сегодняшнего выступления стремится заручиться поддержкой сообщества американцев венесуэльского происхождения в колеблющемся штате Флорида.
И вправду решительное послание. Большое спасибо, Эррол Барнетт!
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