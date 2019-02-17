Boulevard Voltaire: гуманитарная помощь США Венесуэле — всего лишь предлог для вторжения

Нефтяные запасы Венесуэлы могли бы превратить её в «южноамериканскую Саудовскую Аравию», если бы не вмешательство США, полагает Boulevard Voltaire. Когда речь заходит о нефти, Соединённые Штаты всегда используют одну и ту же тактику для военного вторжения в богатую ресурсами страну, отмечает автор статьи. «Гуманитарная помощь» же станет «троянским конём», призванным снабдить венесуэльскую оппозицию оружием и боеприпасами, уверяет издание.

Оринокский нефтяной бассейн — территория площадью 55 тыс. кв. км, переполненная нефтяными и газовыми месторождениями — мог бы превратить Венесуэлу в «южноамериканскую Саудовскую Аравию», — отмечает Boulevard Voltaire. Однако «каждый раз, когда в где-то в мире разливается капелька нефти, там вот-вот появятся США, можете быть уверены», полагает автор статьи.

Тактика всегда одна и та же: сначала страну «душат» суровым эмбарго (как в случае с Ираном и Россией) с целью заморить население голодом, спровоцировав тем самым недовольство в отношении местных властей, следом идёт «подстрекательство» к смене режима, а затем — вторжение под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами. Всё это облекается в форму гуманитарной миссии, что позволяет привлечь к делу ряд «дружественных держав». Тот же сценарий собираются претворить в жизнь «Трамп, Помпео и Болтон» в Венесуэле, уверяет издание.

Как напоминает Boulevard Voltaire, санкции в отношении венесуэльского лидера Мадуро впервые ввёл Барак Обама в 2013 году. «При этом США можно понять: видеть, как нефтедоллары щедро финансируют социалистические движения в Южной Америке — их традиционном охотничьем заповеднике, — это никуда не годится», — иронизирует автор.

Учитывая, что сегодня к политической проблеме добавилась ещё и проблема снабжения Америки нефтью (добыча сланцевой нефти оказалась слишком затратной и вредной для окружающей среды) , «легко понять, зачем Трамп и его пособники начали операцию «убрать Мадуро», замечает издание. Однако, неожиданным образом, некоторое число европейских государств, включая Францию, признало «президентом» спикера парламента Гуаидо, в отличие от России и Китая, которые этого не сделали.

Несмотря на то, что согласия в отношении лидерства в Венесуэле нет ни в международном сообществе, ни в самой стране (по результатам опросов, 57% венесуэльцев признают президентом Мадуро, 37% — Гуаидо, а 11% воздерживаются от ответа), США вновь пытаются использовать гуманитарную помощь как предлог для вторжения в страну, предупреждает автор статьи. По его словам, в приграничных районах Бразилии и Колумбии уже находятся готовые к отправке колонны с гуманитарной помощью, от доставки которой отказались ООН и Международный красный крест под предлогом «недопустимости вмешательства» в дела Венесуэлы.

Как напоминает Boulevard Voltaire, США подозревают в использовании подобного «троянского коня» и в Сирии для снабжения «Исламского государства»* оружием и боеприпасами.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



