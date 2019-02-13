Fox: американский эксперт посоветовал США «повторить Карибский кризис» — у берегов Венесуэлы

Убытки Венесуэлы от санкций против компании PDVSA уже составили 20 миллиардов долларов, а теперь Каракас опасается нефтяной блокады, сообщает Fox News. По мнению Дональда Ласкина, директора по инвестициям TrendMacro, морская блокада Венесуэлы необходима для того, чтобы помешать России спасти правительство Николаса Мадуро.

Помните нефтяные санкции, которые ввёл против Венесуэлы трамповский Белый дом? Они очень сильно сказываются на администрации Мадуро: по оценкам, убытки уже составили 20 миллиардов долларов. И теперь Николас Мадуро, чьё положение становится всё более отчаянным, ищет финансовое спасение за границей. Поговорим с директором по инвестициям TrendMacro Дональдом Ласкином. Рада вас видеть, Дон!



ДОНАЛЬД ЛАСКИН, директор по инвестициям TrendMacro: Рад быть с вами!



Итак, 20 миллиардов убытков. Что это значит, прежде всего, для администрации Мадуро?



ДОНАЛЬД ЛАСКИН: Наша настоящая проблема в том, что мы имеем дело не только с администрацией Мадуро. Мы имеем дело с соучастником его преступлений — Владимиром Путиным. То, что сейчас происходит, это геополитическая шахматная партия: мы лишаем режим финансовых ресурсов, чтобы свергнуть его, а Путин вмешивается и затыкает дыру деньгами.



Например, один из наших мощнейших инструментов изоляции Венесуэлы — «вторичные санкции», как называют их эксперты. Санкции против организаций за пределами США, облегчающих экономические транзакции для Венесуэлы. Мы вводим санкции, согласно которым, если мы увидим, что, к примеру, французский банк, проводит сделки с Венесуэлой, мы навсегда запретим ему вести бизнес в США. Если же у него есть отделение в США, мы оштрафуем его на 10 миллиардов долларов. Так?



Сегодня утром мы узнаём, что русские учредили специальный банк, который, как они думают, будет неуязвим для этих санкций. Потому что этот банк, который они учредили… Ну, допустим, мы введём против них санкции и скажем: «Новый российский банк, ты не можешь вести дела с США!». Они скажут: «Нам всё равно, вы и так враги!»



Вот как Россия там поддерживает режим военного преступника Мадуро, который дошёл до того, что морит голодом собственный народ, блокируя гуманитарную помощь, которую пытается отправить туда весь остальной мир. Ребята, эти люди открыто показывают свою злую сущность!



Ясно. Во всём мире нефть продаётся за доллары, Мадуро нужны доллары. Россия в данном случае способствует обмену нефти на доллары. Вы также правильно отметили, что российская «Роснефть» владеет примерно 49,9 процента акций Citgo — дочерней компании PDVSA, которая, по сути, является залогом по предоставленным Россией кредитам на миллиарды долларов.



Теперь Мадуро обеспокоен возможной нефтяной блокадой. Как вы думаете, США на это пойдут?



ДОНАЛЬД ЛАСКИН: Ну, это эндшпиль. Если мы настроены серьёзно, есть лишь одно место, где мы можем схлестнуться с Путиным — это международные воды. Мы должны подумать о том, чтобы повторить Карибский кризис 1962 года. То есть речь идёт не только о штрафных мерах против банков, но и о настоящей, физической блокаде: мы размещаем свои корабли у берегов Венесуэлы и говорим: «Ничто не пройдёт ни туда, ни обратно». Посмотрим, кто моргнёт первым на этот раз. Что-то мне подсказывает, что это будет человек по имени Владимир Путин.



Он не выражал свою поддержку публично, но то, что вы говорите, Дон, вполне обосновано. В Венесуэле Куба, «Хезболла», Иран. Настоящие вредители, Дон.



ДОНАЛЬД ЛАСКИН: Не совсем похоже на список гостей, которых вы хотели бы пригласить на свою вечеринку, правда?



Рада была вас видеть, Дон Ласкин!



Дата выхода в эфир 11 февраля 2019 года.