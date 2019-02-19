ABC: в Колумбию вместе с гумпомощью для Венесуэлы прибыли сотни американских военных

К границам Венесуэлы гуманитарную помощь уже транспортируют американские военные, пишет испанская газета ABC. Причём вместе с гумпомощью в Колумбию прибыли сотни американских солдат.

В прошедшие выходные, как отмечает издание, Пентагон установил авиасообщение между военной базой во Флориде и приграничным колумбийским городом Кукута. Три военно-транспортных самолёта Boeing С-17 Globemaster III уже доставили 180 тонн груза — продуктов питания, медикаментов, предметов личной гигиены.

Каждый из этих воздушных судов способен перевозить до сотни военных и до 80 тонн грузов, указывает издание.

Кроме того, Соединённые Штаты планируют отправлять гуманитарную помощь также из Техаса, говорится в статье.

Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин прилетел в Кукуту вместе с военным контингентом.

«Это не только североамериканская миссия, — заявил он. — Это совместное усилие на региональном уровне. Мы — США, Колумбия и прочие страны, которых с каждым разом становится всё больше, — объединяем силы для того, чтобы предложить настоящую надежду гражданам Венесуэлы, которые уже столько времени страдают».

Как пишет ABC, венесуэльское «временное правительство» Хуана Гуаидо объявило о том, что в ближайшую субботу организует поступление в Венесуэлу гумпомощи через три пункта: приграничный колумбийский город Кукута, через бразильский штат Рорайма и через остров Кюрасао.