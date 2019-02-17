Le JDM: протестующие гаитяне жгут американские флаги и зовут Россию на помощь
В минувшую пятницу группа протестующих в центре столицы Гаити сожгла американский флаг и призвала Россию на помощь в урегулировании кризиса, охватившего страну более недели назад, сообщает Le Journal de Montreal.
«Мы хотим заявить об окончательном разрыве с США, с нас довольно американской оккупации, мы так больше не можем», — заявил журналистам лидер группы протестующих по имени Бронсон.
Как напоминает издание, волна протестов против президента республики Жовенеля Моиза, начавшаяся 7 февраля, послужила причиной гибели как минимум 7 человек в столкновениях с силами правопорядка, а также принесла серьёзный материальный ущерб.
По мнению двухсот протестующих, участвовавших в акции, бывший глава государства Мишель Мартелли, как и его протеже, сегодняшний лидер страны Жовенель Моиз, являются ставленниками США. Как сообщается, после сожжения флага демонстранты скандировали «Долой американцев! Да здравствует Путин!»
«Мы просим Россию, Венесуэлу, Китай посмотреть, в какой нищете мы здесь живём», — добавил Бронсон.
В четверг вечером Вашингтон объявил о том, что отзывает американских дипломатов и их семьи из Республики Гаити, за исключением лиц особой важности, а также настоятельно призывает американских граждан воздержаться от поездок в эту страну. Детям дипломатов госдепартамент США предписал покинуть территорию Гаити ещё во вторник.
Как сообщается, за сожжением американского флага последовали столкновения протестующих с полицией, применявшей для разгона демонстрантов свето-шумовые гранаты.
Президент Гаити Жовенель Моиз, в свою очередь, полностью исключил вероятность своего ухода в отставку. «Мы уже были свидетелями череды временных правительств, деятельность которых обернулась серией катастроф и беспорядков», — заявил Моиз в четверг в своём первом публичном выступлении с момента начала протестов. Однако речь лидера страны, ввиду отсутствия в ней предложений, направленных на удовлетворение требований протестующих, не пришлась демонстрантам по душе, замечает JDM.