Fox News: кризис в Венесуэле может вылиться в противостояние России и США

Россия слишком много инвестировала в Венесуэлу, чтобы бросить режим Николаса Мадуро на произвол судьбы, рассуждает Fox News. По словам обозревателя Wall Street Journal Мэри Анастасии О'Грейди, российские «вооружённые формирования» готовы сражаться врукопашную на улицах Каракаса, в то время как Запад действует «цивилизованно»: отказывается выдавать Венесуэле её же деньги и золото.

Поговорим о Венесуэле, которая перестала требовать, чтобы американские дипломаты покинули её территорию. Венесуэльцы говорят, что открыты для диалога. Тем временем Мадуро требует от военных верности, поскольку атташе (военный атташе Венесуэлы в США. — ИноТВ) стал перебежчиком. Он (Мадуро. — ИноТВ) повернулся и сказал: «Ребята, мне нужна от вас клятва верности», — и он её получил.



С нами в студии — ведущая рубрики в Wall Street Journal Мэри Анастасия О’Грейди, которая уже много лет в курсе того, что там происходит. Послушайте, я думаю, в какой-то степени это противостояние России и Америки. Русские инвестировали в Венесуэлу 10 миллиардов долларов, кроме того, у них там кое-какие военные объекты. Они не хотят это потерять. Они будут поддерживать Мадуро!



МЭРИ АНАСТАСИЯ О’ГРЕЙДИ, Wall Street Journal: Хорошее замечание, но, думаю, всё несколько сложнее. Не забывайте, что у Китая там тоже много…



65 миллиардов.



МЭРИ АНАСТАСИЯ О’ГРЕЙДИ: Они много должны, и в счёт этого долга они поставляют им нефть, которая бьёт прямо из-под земли. И они добывают всё меньше и меньше нефти. Но я думаю, произойдёт вот что, и мы должны за этим следить... В данный момент обстановка неясна, но мы должны принять во внимание, что происходит много уличных столкновений, о которых не сообщается. Это столкновения между национальной гвардией и группами людей в трущобах — в очень бедных районах, которые традиционно, все эти годы поддерживали Уго Чавеса, а потом и нынешний режим.



Между ними происходят столкновения. Почему? Потому что эти очень бедные люди не могут получить продовольствия, воды, электроэнергии, не могут устроиться на работу. То есть их положение в буквальном смысле отчаянное. Поэтому они дерутся с этими вооружёнными силами.



Думаю, новость, которую мы видели на выходных, о том, что Россия вводит в страну военизированные формирования*… Насколько многочисленные, мы не знаем. Об этом мы уже много говорили. Куба весьма заинтересована в том, чтобы ухватиться за эту «недвижимость» на Южноамериканском континенте. Так что они сосредоточат там значительные силы.



Для меня вопрос стоит так: 30 миллионов венесуэльцев хотят его (Мадуро. — ИноТВ) ухода, хотят новых выборов — достаточно ли этого, чтобы, по сути, не допустить какого-либо спасения Мадуро?



Хочу затронуть ещё один момент — об этом я писала сегодня утром в своей колонке: США официально заявили Гуаидо, и.о. президента: «Теперь вы контролируете все принадлежащие Венесуэле активы в Федеральном резервном банке Нью-Йорка и любые активы в американских банках, гарантированные правительством США».



Ого!



МЭРИ АНАСТАСИЯ О’ГРЕЙДИ: В пятницу Банк Англии отказался… Мадуро пытался получить золотые резервы на 1,2 миллиарда долларов. Банк Англии сказал «нет».



Ах! Это ключевой момент!



МЭРИ АНАСТАСИЯ О’ГРЕЙДИ: Итак, в настоящее время стратегия цивилизованных стран, по сути, финансовая. И я думаю, что пока это хорошо. Потому что я беспокоюсь, знаете, как бы нас не засосала трясина…



Пути назад нет. К диктатуре Мадуро возвращаться нельзя.



МЭРИ АНАСТАСИЯ О’ГРЕЙДИ: Не думаю, что народ Венесуэлы к этому вернётся. Потому что Мадуро им не нравится, и уже давно. У Чавеса был такой… ореол, что ли. Но у него (Мадуро. — ИноТВ) этого нет.



Вопрос только в том, как от этого парня избавиться. От него можно избавиться, отказав ему в каких-либо деньгах вообще, отказав в дипломатическом признании?



МЭРИ АНАСТАСИЯ О’ГРЕЙДИ: Это — одна из тех мер, которые мы действительно должны принять. Но я думаю, что мы должны также быть готовы к плохому повороту событий. Потому что я считаю, что Куба и Россия применят военизированные формирования, национальную гвардию и всех, кто останется в их распоряжении, чтобы те, по сути, сражались врукопашную…



И что же нам тогда делать? Простите, что так тороплю вас, но у меня не осталось времени.



МЭРИ АНАСТАСИЯ О’ГРЕЙДИ: Спасибо, Стюарт.



Вы настоящий знаток.



МЭРИ АНАСТАСИЯ О’ГРЕЙДИ: Спасибо.



Заходите ещё. Спасибо.



Дата выхода в эфир 28 января 2019 года.

*Комментарий ИноТВ: Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о направлении в Венесуэлу россиян для охраны президента страны Николаса Мадуро.