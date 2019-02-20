La Vanguardia: гуманитарная помощь и концерты — конфликтующие стороны в Венесуэле пытаются заручиться народной поддержкой

В эту пятницу на границе между Венесуэлой и Колумбией состоится своеобразная музыкальная дуэль: с колумбийской стороны международные звёзды устроят благотворительный концерт в поддержку поступления гуманитарной помощи на венесуэльскую территорию, а с противоположной стороны будут выступать «артисты, верные режиму Мадуро», сообщает испанское издание La Vanguardia. Между тем, пока идут приготовления к этой дуэли, Николас Мадуро объявил о том, что в страну прибудет 300 тонн гумпомощи из России.
Вот оно — то самое место, выбранное на колумбийской стороне заблокированного (президентом Венесуэлы Николасом. — ИноТВ) Мадуро приграничного моста, где в эту пятницу состоится большой благотворительный концерт в поддержку поступления гуманитарной помощи (в Венесуэлу. — ИноТВ).
В концерте примут участие такие международные звёзды, как Хуанес, Карлос Бауте, Мигель Босе и Алехандро Санс.
В ответ на это беспрецедентное событие чависты устроят свой собственный концерт с участием преданных режиму артистов. Пройдёт он в тот же самый день и также на границе, но с венесуэльской стороны.
МУЖЧИНА: Масштабный концерт на международном мосту Симона Боливара, на венесуэльской стороне.
И пока идут приготовления к этой музыкальной дуэли, Мадуро объявил о том, что завтра из России прибудет гуманитарная помощь.
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: 300 тонн гуманитарной помощи из России.
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