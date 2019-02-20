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La Vanguardia: гуманитарная помощь и концерты — конфликтующие стороны в Венесуэле пытаются заручиться народной поддержкой

Материал представлен в переводе ИноТВ
В эту пятницу на границе между Венесуэлой и Колумбией состоится своеобразная музыкальная дуэль: с колумбийской стороны международные звёзды устроят благотворительный концерт в поддержку поступления гуманитарной помощи на венесуэльскую территорию, а с противоположной стороны будут выступать «артисты, верные режиму Мадуро», сообщает испанское издание La Vanguardia. Между тем, пока идут приготовления к этой дуэли, Николас Мадуро объявил о том, что в страну прибудет 300 тонн гумпомощи из России.
Вот оно — то самое место, выбранное на колумбийской стороне заблокированного (президентом Венесуэлы Николасом. — ИноТВ) Мадуро приграничного моста, где в эту пятницу состоится большой благотворительный концерт в поддержку поступления гуманитарной помощи (в Венесуэлу. — ИноТВ).
 
В концерте примут участие такие международные звёзды, как Хуанес, Карлос Бауте, Мигель Босе и Алехандро Санс.
 
В ответ на это беспрецедентное событие чависты устроят свой собственный концерт с участием преданных режиму артистов. Пройдёт он в тот же самый день и также на границе, но с венесуэльской стороны.
 
МУЖЧИНА: Масштабный концерт на международном мосту Симона Боливара, на венесуэльской стороне.
 
И пока идут приготовления к этой музыкальной дуэли, Мадуро объявил о том, что завтра из России прибудет гуманитарная помощь.
 
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы: 300 тонн гуманитарной помощи из России.
 
Напряжённость растёт, поскольку Дональд Трамп усиливает давление на венесуэльскую армию.
 
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Покончите с этим кошмаром из бедности, голода и смерти.
 
Он просит военных отвернуться от Мадуро и присоединиться к Хуану Гуаидо.
 
Дата публикации 19 февраля 2019 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
La Vanguardia Испания Европа
теги
Венесуэла гуманитарная помощь Дональд Трамп Колумбия концерт Николас Мадуро Россия США Хуан Гуаидо
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