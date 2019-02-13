El País: Гуаидо объявил о создании сети волонтёров для доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу

Около 250 тыс. венесуэльцев записались волонтёрами для распределения товаров первой необходимости в Венесуэле, ответив на призыв Хуана Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, пишет El País. Издание отмечает, что в настоящий момент американские медикаменты и продукты питания остаются в Колумбии.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временно исполняющим обязанности президента, заявил, что гуманитарную помощь в страну доставят 23 февраля, пишет El País. Об этом лидер оппозиции заявил на митинге в Каракасе. По его словам, сотни тысяч венесуэльцев записались волонтёрами для распределения товаров первой необходимости.

«Несмотря на сложность и на то, что мы сталкиваемся с всё более глубоким кризисом, мы не сдаёмся», — подчеркнул Гуаидо.

El País пишет, что в стране остро стоит вопрос гуманитарной помощи, которую президент Николас Мадуро не пускает в Венесуэлу, так как это стало бы признанием несостоятельности его руководства. В настоящий момент первая партия медикаментов и продуктов питания американского агентства по международному развитию уже почти неделю находится в колумбийской Кукуте на границе с Венесуэлой. При этом подобную активность США Мадуро называет «вмешательством» Вашингтона.

В свою очередь, Гуаидо в надежде «на победу в этой битве» сделал ставку на сеть волонтёров, которая на этот момент насчитывается уже 250 тыс. человек.

«В эту субботу каждый, кто зарегистрировался в качестве волонтёра, получит информацию от городского совета для организации процесса доставки гуманитарной помощи, — приводит El País слова исполняющего обязанности президента. — Для её доставки нам нужна организация и мобилизация. В это воскресенье мы создадим мобильные гуманитарные лагеря».

По словам Гуаидо, его цель состоит в том, чтобы не допустить продолжения страданий венесуэльского народа, так как «политизация» помощи руководством страны угрожает жизням более 300 тыс. жителей страны.