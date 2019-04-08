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Bloomberg: обсуждение новых санкций против России утомило конгресс США

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Былой энтузиазм американских законодателей наказать Россию пошёл на спад, пишет Bloomberg. Сенаторы не могут договориться, какие меры против Москвы будут наиболее эффективными. Кроме того, общее замешательство осложняется расколом внутри конгресса и опасением, что новые санкции могут ударить по самим США, отмечает издание.
Bloomberg: обсуждение новых санкций против России утомило конгресс США
Reuters

Жёсткая риторика о необходимости наказать Россию за «вмешательство» в американские выборы 2016 года сталкивается с реальностью — энтузиазм конгресса ввести дополнительные санкции иссякает, пишет Bloomberg.

«В последнее время мы ощущаем небольшую усталость от санкций. Надеюсь, что нам удастся заручиться поддержкой большего числа людей», — заявил сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.
 
Он является автором одного из двух основных предложений, которые призывают усилить давление на российских граждан и компании, ограничив их доступ к американскому рынку и капиталу. Оба эти законопроекта привлекли к себе внимание в 2018 году, когда президент Дональд Трамп отказался винить Москву во «вмешательстве», но после промежуточных выборов в конгресс они утратили прежний темп, подчёркивает издание.   
 
Многие законодатели всё ещё хотят, чтобы Россия понесла «более суровое наказание» за свои действия в США и других частях света. Но сенаторы не могут прийти к согласию, какие меры будут наиболее эффективными. Общее замешательство осложняют два других фактора: раскол в конгрессе и опасение, что санкции навредят самой американской экономике.
 
«Санкции часто могут быть палкой о двух концах. Поэтому нам нужно сделать небольшой шаг назад и понять, где мы находимся и что мы можем предпринять на самом деле», — считает председатель комитета сената по национальной безопасности Рон Джонсон.
 
Председатель Марк Уорнер полагает, что новый интерес к санкциям могут пробудить публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера и предвыборная кампания Трампа. Кроме того, его коллега Джин Шахин считает, что поводом для новых ограничений может послужить российское участие в иностранных конфликтах.
 
«Мы уже наблюдаем их (российскую. — ИноТВ) активность в Венесуэле. Если мы увидим продолжение подобной активности, то появится жажда новых санкций»,  уверяет сенатор.
 
По мнению ещё одного сенатора-демократа Криса Мёрфи, конгрессу необходимо подойти к наказанию России «творчески». Он заявляет, что законодателям нужно сосредоточиться на решении базовых геополитических проблем, а не ограничиваться точечными мерами.  
 
«Мы можем обсудить долгосрочные стратегии борьбы с российским влиянием или потратить всё наше время на раздачу санкционных пощёчин российским гражданам и банкам. Вероятно, первый вариант намного важнее последнего», — рассуждает Мёрфи.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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