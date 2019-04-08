Bloomberg: обсуждение новых санкций против России утомило конгресс США

Былой энтузиазм американских законодателей наказать Россию пошёл на спад, пишет Bloomberg. Сенаторы не могут договориться, какие меры против Москвы будут наиболее эффективными. Кроме того, общее замешательство осложняется расколом внутри конгресса и опасением, что новые санкции могут ударить по самим США, отмечает издание.

Жёсткая риторика о необходимости наказать Россию за «вмешательство» в американские выборы 2016 года сталкивается с реальностью — энтузиазм конгресса ввести дополнительные санкции иссякает, пишет Bloomberg.

«В последнее время мы ощущаем небольшую усталость от санкций. Надеюсь, что нам удастся заручиться поддержкой большего числа людей», — заявил сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио.

Он является автором одного из двух основных предложений, которые призывают усилить давление на российских граждан и компании, ограничив их доступ к американскому рынку и капиталу. Оба эти законопроекта привлекли к себе внимание в 2018 году, когда президент Дональд Трамп отказался винить Москву во «вмешательстве», но после промежуточных выборов в конгресс они утратили прежний темп, подчёркивает издание.

Многие законодатели всё ещё хотят, чтобы Россия понесла «более суровое наказание» за свои действия в США и других частях света. Но сенаторы не могут прийти к согласию, какие меры будут наиболее эффективными. Общее замешательство осложняют два других фактора: раскол в конгрессе и опасение, что санкции навредят самой американской экономике.

«Санкции часто могут быть палкой о двух концах. Поэтому нам нужно сделать небольшой шаг назад и понять, где мы находимся и что мы можем предпринять на самом деле», — считает председатель комитета сената по национальной безопасности Рон Джонсон.

Председатель Марк Уорнер полагает, что новый интерес к санкциям могут пробудить публикация доклада спецпрокурора Роберта Мюллера и предвыборная кампания Трампа. Кроме того, его коллега Джин Шахин считает, что поводом для новых ограничений может послужить российское участие в иностранных конфликтах.

«Мы уже наблюдаем их (российскую. — ИноТВ) активность в Венесуэле. Если мы увидим продолжение подобной активности, то появится жажда новых санкций», — уверяет сенатор.

По мнению ещё одного сенатора-демократа Криса Мёрфи, конгрессу необходимо подойти к наказанию России «творчески». Он заявляет, что законодателям нужно сосредоточиться на решении базовых геополитических проблем, а не ограничиваться точечными мерами.

«Мы можем обсудить долгосрочные стратегии борьбы с российским влиянием или потратить всё наше время на раздачу санкционных пощёчин российским гражданам и банкам. Вероятно, первый вариант намного важнее последнего», — рассуждает Мёрфи.