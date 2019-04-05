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Junge Welt: немецкие производители развивают бизнес в России в обход санкций

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Концерн «Даймлер» в обход западных санкций построил завод в России, что до этого уже сделали БМВ и «Фольксваген». Как пишет Junge Welt, министр экономики Германии, присутствовавший на открытии предприятия, заявил, что германо-российские экономические связи, несмотря на все политические конфликты, обладают большим потенциалом роста, а также призвал Россию улучшить инвестиционный климат.
Junge Welt: немецкие производители развивают бизнес в России в обход санкций
Reuters
Министр экономики Германии Петер Альтмайер провёл в Москве переговоры и поучаствовал в важном презентационном мероприятии. Как пишетJunge Welt, в окрестностях российской столицы они с президентом Владимиром Путиным открыли завод концерна «Даймлер». По этому поводу в Россию прибыл и председатель правления концерна Дитер Цетше. Он назвал данную инвестицию «новым этапом» в бизнесе «Даймлера» в стране. Во время церемонии открытия Альтмайер отметил, что германо-российские экономические связи, несмотря на все политические конфликты, обладают большим потенциалом роста. Он призвал Россию улучшить инвестиционный климат. 
 
Автор статьи отмечает, что «Даймлер» — третий крупный немецкий автопроизводитель, вложившийся в собственную производственную базу в России. Ему предшествовали БМВ с заводом в Калининградской области и концерн «Фольксваген», наладивший производство в Калуге. «Фольксваген» открыл также профессионально-техническое училище по немецкому образцу, чтобы выращивать квалифицированные кадры. 
 
Благодаря таким прямым инвестициям в России немецкие автопроизводители обходят российские контрсанкции. Государственным учреждениям запрещено покупать служебные автомобили в странах, участвующих в антироссийских санкциях. Но произведённые в России модели считаются отечественными, и поэтому на них запрет не распространяется. К этому добавляется и то обстоятельство, что из-за падения стоимости рубля сократились и возникающие на месте расходы. Особенно это привлекательно при реэкспорте продуктов, произведённых в России за рубли, но прибыль от продажи которых идёт в евро или долларах.  
 
Кроме того, германо-российский флагманский проект «Северный поток — 2» продвигается в соответствии с планом. Согласно данным компании-оператора, приблизительно 70% подводной части трубопровода уже проложены. Пока ещё нет разрешения на прокладку труб вблизи Дании, однако представители «Северного потока» уверены, что оно скоро будет получено. 
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