VG: несмотря на «хлопотное» соседство Норвегия возобновляет контакты с Путиным

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг подтвердила, что намерена встретиться по собственной инициативе с российским президентом Владимиром Путиным на полях Арктического форума, который пройдёт в Санкт-Петербурге на следующей неделе. По её словам, это хорошая возможность «даже в непростое время» продолжать диалог с Москвой. Это будет первая встреча на высшем уровне между лидерами России и Норвегии после введения западных санкций в 2014 году, отмечает VG.
Правительство Норвегии во главе с премьер-министром Эрной Сульберг считает, что после пяти лет полного отсутствия контактов с Россией на высшем политическом уровне настало время «подкорректировать» сотрудничество под «новую норму», рассказали осведомлённые норвежские источники в беседе с журналистами VG. По их словам, именно этим объясняется решение Сульберг попросить о встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках международной конференции Арктический форум, которая пройдёт на следующей неделе в Санкт-Петербурге.
Премьер-министр Норвегии также подтвердила, что намерена встретиться с российским президентом на полях Арктического форума, куда прибывает высокопоставленная норвежская делегация по приглашению российской стороны. «Россия пригласила нас с министром иностранных дел принять участие в Арктическом форуме, которой состоится на следующей неделе. Мы согласились. На повестке дня — управление морскими ресурсами и долгосрочное сотрудничество», — приводит VG заявление Сульберг. По признанию премьер-министра, организовать встречу с российским лидером попросила она сама: «Это мы запросили встречу с президентом Путиным. Это хорошая возможность даже в непростое время продолжить диалог, который сложился у нас с Россией».
С 2014 года, когда Россия «аннексировала украинский Крым*», это будет первая российско-норвежская встреча в верхах, отмечается в статье. По словам норвежских представителей, Осло не планирует ослаблять санкции, введённые против России странами ЕС и НАТО в ответ на крымский кризис, и по-прежнему описывает соседство с Россией как «хлопотное». Ещё одна загвоздка на пути к восстановлению добрососедских отношений связана с делом Фруде Берга, который сейчас находится в московской тюрьме по обвинениям в «шпионаже», напоминает VG. Суд над ним начался 2 апреля, за несколько дней до запланированной встречи в Санкт-Петербурге.
Тем не менее правительство Норвегии пришло к выводу, что настало время восстановить прямые контакты и вновь налаживать диалог. Поэтому премьер-министр Эрна Сульберг и министр иностранных дел Ине Эриксен Сёрейде и направляются на Арктический форум в Санкт-Петербурге, где принимающей стороной выступит «сам президент Путин», поясняет VG. Кроме того, свои намерения встретиться с российским лидером на полях этой конференции подтвердил также премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.
Как пояснили журналистам источники в норвежских политических кругах, список тем для грядущей встречи Сульберг и Путина ещё не утверждён, однако замысел заключается в том, чтобы «постепенно восстанавливать утраченные контакты». В то же время следует отметить, что «северное сотрудничество» даже после ввода санкций по большей части продолжалось в обычном режиме, говорится в статье. В частности, это касается выполнения ранее заключённых соглашений о рыболовстве и совместном управлении популяцией трески в Баренцевом море, соглашений о поисковых и спасательных работах на Крайнем Севере и прочего приграничного сотрудничества.
Кроме того, за последние несколько месяцев возобновился ряд контактов с Россией на высоком политическом уровне, констатирует VG. В частности, в октябре прошлого года Эрна Сульберг встречалась с премьер-министром России Дмитрием Медведевым на полях саммита Европа — Азия в Брюсселе. А в декабре министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде провела переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на встрече министров ОБСЕ в Милане. Кроме того, Лавров уже подтвердил, что посетит празднование 75-летней годовщины освобождения губернии Финнмарк, которая будет отмечаться в Киркенесе в октябре этого года, сообщает VG.
* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).
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