VG: МИД Норвегии отчитал активистов «Народной дипломатии» за поездку в Крым

Делегация политиков и бизнесменов при содействии объединения «Народная дипломатия. Норвегия» отправилась в Крым, несмотря на недовольство официальных лиц. По словам организаторов поездки, норвежцы хотят увидеть ситуацию на полуострове собственными глазами. Однако МИД Норвегии осудил этот визит и выступил с предупреждением, что нарушение ограничительных мер ЕС в отношении России «может повлечь за собой наказание», сообщает VG.