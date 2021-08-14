VG: кандидат на пост премьера Норвегии уверен, что диалог с Россией необходим
Кандидат в премьер-министры Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что север должен стать основным полем деятельности для его Рабочей партии. Как пишет портал VG, в этом контексте он говорит и о соседе Норвегии — России.
В беседе с журналистами между рыбным супом и морошковым десертом на приветственном ужине в доме бывшего мэра коммуны Сёр-Варангер Йонас Гар Стёре рассказал, что Норвегия должна быть надёжной, стабильной и последовательной во встречах с Россией.
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