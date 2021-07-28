DE: отказ Норвегии делиться рыбными богатствами привёл британцев в ярость

Представители рыбной промышленности Великобритании и члены британского парламента призвали премьер-министра Бориса Джонсона ввести торговые ограничения против Норвегии после отказа Осло вести переговоры по соглашению по рыбной ловле с Лондоном, пишет Daily Express. Отмечается, что после брексита в отсутствие соглашения норвежцы получили преимущество на британском рынке.

Представители рыбной промышленности призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ограничить импорт трески и пикши из Норвегии в ответ на отказ страны подписать соглашение, гарантирующее британским рыбакам доступ в норвежские территориальные воды, сообщает Daily Express.

Представителей отрасли поддержали сразу в нескольких комитетах британского парламента, а также теневой министр охраны окружающей среды от оппозиции Люк Поллард. Они призвали правительство выполнить обещание о «светлом будущем для британских рыбаков после брексита».

Генеральный директор компании UK Fisheries, которая специализируется на ловле рыбы в дальних водах, Джейн Санделл заявила, что Великобритания должна ввести «временные торговые меры против Норвегии», чтобы у рыбаков страны был шанс зарабатывать на жизнь и восстановить баланс в экономических отношениях между двумя странами.

Так, Санделл указала на то, что рыбная ловля судна компании Kirkella у берегов Норвегии была сильно ограничена по времени. По её словам, это связано с тем, что переговоры между Лондоном и Осло потерпели крах в июне, когда норвежцы отказались продолжать участие в обсуждении.

«Это не только лишает британский флот возможности ловить арктическую треску и пикшу для британского рынка в норвежских водах, но и означает, что норвежские рыболовецкие суда могут свободно ловить ту же самую рыбу и экспортировать её на британский рынок», — приводит издание слова Санделл.

Глава UK Fisheries посетовала на то, что нежелание Великобритании проявить себя в качестве «независимого прибрежного государства» вынуждает суда компании ловить рыбу у берегов Шпицбергена.

В Организации производителей рыбной продукции и в парламентском комитете по окружающей среде, продовольствию и сельским делам, а также в комитете по международной торговле призвали правительство ввести временный тариф на импорт трески и пикши из Норвегии до тех пор, пока Осло не восстановит британские квоты на вылов рыбы в своих водах.

«По сути, правительство Великобритании в одночасье отдало норвежцам большую часть нашего рынка и ничего не добилось взамен для английских рыбаков. Мы призываем правительство применить временную торговую меру, чтобы вернуть норвежцев за стол переговоров», — заявил председатель британского консультативного совета по рыболовству Барни Уайт Спаннер.

Теневой министр охраны окружающей среды Люк Поллард обвинил правительство в «предательстве» сектора, «бедственное положение» которого в Лондоне игнорируют, пишет Daily Express.