Tagesspiegel: «Голый Король» — Борис Джонсон не сумел добиться для Британии «чистого суверенитета»

Здравомыслие победило эгоизм: Борис Джонсон решил спасти Великобританию от экономического краха и пошёл на сделку с Евросоюзом, сообщает Der Tagesspiegel. Но торговое соглашение окажется «не по вкусу сторонникам учения о чистом суверенитете», уверено издание. Приверженцы брексита недовольны уступками по рыбной ловле и тем, что Великобритания сможет лишь ограниченно отклоняться от различных стандартов ЕС. Таким образом, считает газета, Джонсону может грозить потеря политических очков внутри страны.

Экономическое здравомыслие одержало победу над властно-политическим эгоизмом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, что стало итогом десятимесячной борьбы за заключение торгового соглашения между ЕС и Великобританией. Впрочем, теперь его предстоит ещё ратифицировать, сообщает Der Tagesspiegel.

Тот факт, что Джонсон в конце концов пошёл на многие условия ЕС, свидетельствует о проницательности премьера: вместо того чтобы в столкновении с Брюсселем заработать дополнительные политические очки на сторонниках брексита внутри страны, Джонсону было важнее спасти британскую экономику от очередного краха, утверждает издание.

При этом, продолжает газета, никто бы не удивился, если бы глава британского правительства, несмотря на все обозримые экономические потери, решился бы на «жёсткий» брексит. «От неуравновешенного председателя тори, которому столь же чужды твёрдые политические принципы, как и добровольный отказ от дешёвых политических очков, вполне можно было бы ожидать, что он решится на жёсткий разрыв с ЕС», — отмечает Der Tagesspiegel.

Но возможно, пишет издание, хаос, образовавшийся из-за скопления грузовых машин, которые не могут покинуть Великобританию после закрытия туннеля под Ла-Маншем, продемонстрировал Джонсону, что значил бы «жёсткий» брексит на практике.

До последнего времени ЕС и Великобритания упорно спорили о будущих квотах на рыбную ловлю, несмотря на то что, как считает газета, её экономическое значение невелико. Теперь, когда прорыв был достигнут и по этому вопросу, окончательное заключение договора между Лондоном и ЕС находится в пределах досягаемости.

Одновременно с этим половина населения Великобритании, четыре года назад проголосовавшая за выход из ЕС, может теперь наблюдать, что в конечном итоге принёс им референдум: с февраля страна не будет являться частью ЕС. Но тем не менее остров остаётся тесно связанным с Ирландией и континентальной Европой экономически, подчёркивает Der Tagesspiegel.

Сохраняющаяся экономическая взаимозависимость означает, что Великобритания сможет лишь ограниченно отклоняться от трудовых, социальных и экологических стандартов Евросоюза. Теперь прежняя риторика Джонсона о том, что Великобритания освободится от оков ЕС, как утверждает газета, «звучат как пустой звук».

С точки зрения Великобритании, это имеет смысл только в том случае, если в торговле с ЕС не будут взиматься пошлины на сельскохозяйственную продукцию или автомобили. «Джонсон может мечтать о торговом соглашении с США — но на самом деле главный торговый партнёр Великобритании находится не на другой стороне Атлантики, а в какой-то степени перед собственной дверью»: по данным Der Tagesspiegel, почти половина британского экспорта идёт в ЕС.

Географическая близость партнёров — одна из причин, почему ЕС пришлось до конца настаивать на переговорах о том, что Великобритания не должна прибегать к демпинговым методам в будущем. Теперь Великобритания может продолжать беспошлинный экспорт на внутренний рынок ЕС, который она покинет в конце этого года. Но соглашение гарантирует, что Соединённое Королевство не превратится в недобросовестного конкурента в долгосрочной перспективе, подчёркивает газета.

Учитывая результаты переговоров, британский премьер выглядит «как голый король». «Даже соглашение о давно оспариваемых правах на рыболовство, вероятно, не по вкусу сторонникам учения о чистом суверенитете в королевстве, — указывает Der Tagesspiegel. — Перед прорывом переговоров Джонсон должен был признать, что с Великобританией и ЕС за столом сидели два очень неравных партнёра».

Частью «Брексит-саги», пишет газета, является лавирование британского правительства, из-за которого было потеряно много времени. В, казалось бы, бесконечном ожидании Рождества, предшествующего соглашению, вновь отразилась переговорная драма, длившаяся на протяжении десяти месяцев.

Тем не менее всегда было ясно, что экономически полный разрыв намного опаснее именно для Великобритании. «Когда «жёсткий» брексит всё ещё витал в воздухе, танкер Евросоюза и британская шлюпка в какой-то мере держали курс на столкновение. Хорошо, что Джонсон его избежал», — резюмирует Der Tagesspiegel.